Хідео Коджима знову дивує світ своїм унікальним баченням відеоігор. Death Stranding 2: On the Beach продовжує історію Сема Бріджеса, який цього разу вирушає до Австралії, щоб врятувати людство від вимирання. Незважаючи на те, що офіційних даних про продажі від Kojima Productions поки немає, аналітики вже підбили перші підсумки, розповідає 24 Канал з посиланням на The Game Business.

За даними аналітичної компанії Ampere, опублікованими в The Game Business, Death Stranding 2: On the Beach було продано 1,4 мільйона копій станом на кінець червня 2025 року, тобто менш ніж за тиждень після релізу. Гра вийшла ексклюзивно на PS5 26 червня, а стандартне видання коштує 70 доларів, тоді як розширене видання, що надавало доступ до гри з 24 червня, обійшлося у 80 доларів.

Однак, за словами головного редактора The Game Business Крістофера Дрінга, старт продажів фізичного видання виявився на 66% гіршим, ніж у першої частини Death Stranding, яка вийшла у 2019 році. У Великобританії гра очолила чарти фізичних продажів за тиждень, що закінчився 28 червня, але її показники також на 33% нижчі, ніж у іншого ексклюзиву PS5 – Astro Bot. Дрінг зазначає, що сучасний ринок значно змінився, і цифрові продажі стали набагато важливішими, ніж фізичні копії.

Цю тенденцію підтверджують дані з блогу PlayStation: Death Stranding 2: On the Beach стала найзавантажуванішою грою на PS5 у американському PS Store за червень 2025 року. У Європі новинка посіла четверте місце, поступившись Rematch, EA Sports FC 25 та GTA V. Це свідчить про те, що цифрова дистрибуція стала ключовим фактором успіху гри, компенсуючи слабші фізичні продажі.

Про що гра та чому вона особлива?

Death Stranding 2: On the Beach продовжує історію Сема Бріджеса, кур'єра, який має встановлювати зв'язки між людьми, щоб врятувати людство від вимирання. Цього разу події розгортається в Австралії, за межами США, що відрізняє сиквел від першої частини. Гравці знову занурюються в унікальний світ, де доставка вантажів стає справжнім мистецтвом, а кожен крок вимагає стратегії та імпровізації.

Перша частина Death Stranding була поляризуючою: її або любили за інноваційність, або критикували за повільний темп. До липня 2021 року оригінал розійшовся тиражем у понад 5 мільйонів копій на PS4 та ПК. З урахуванням того, що сиквел уже продав 1,4 мільйона копій за кілька днів, є всі шанси, що з часом він перевершить попередника, особливо з огляду на майбутні порти на інші платформи, такі як ПК чи Xbox Series X|S.

Напередодні релізу Death Stranding 2: On the Beach отримала перші відгуки від спеціалізованої преси, і, попри наміри Хідео Коджими зробити гру більш контроверсійною, критики сприйняли сиквел значно тепліше, ніж оригінал. На OpenCritic гра отримала середній бал 90 та майже ідеальну рекомендацію у 97%, що робить її однією з найвище оцінених ігор 2025 року, поступаючись лише Clair Obscur: Expedition 33 та Split Fiction.

Що чекає на фанатів?

З огляду на успіх у цифровому форматі та високі оцінки критиків, Death Stranding 2 має всі шанси стати ще одним знаковим проєктом у кар'єрі Хідео Коджими. Аналітики зазначають, що гра, ймовірно, отримає порти на інші платформи, що забезпечить їй довгостроковий успіх. А поки фанати можуть насолоджуватися подорожжю Сема Бріджеса на PS5 і ділитися враженнями від цього незвичайного світу та його секретами, як наприклад те, чому не варто обманювати Death Stranding 2 про свій день народження.