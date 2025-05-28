За словами геймдизайнера, ідея сиквелу виникла зі скасованого доповнення до першої частини, інформує 24 Канал. Ще в січні 2020 року Коджима залучив до проєкту акторку Леа Сейду, однак незабаром почалася пандемія COVID-19, через що плани на DLC довелося скасувати.

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Уже готову історію він адаптував у повноцінне продовження, при цьому вступна частина On the Beach безпосередньо походить із цього скасованого контенту.

Коджима зізнався, що для Death Stranding 2 команда відсканувала так багато друзів і знаменитостей, які мали зʼявитися в камео, що декільком довелося відмовити – просто не вистачило місця. Більшість із них також самі озвучили своїх персонажів.

Окрім того, спочатку розробники планували ввести нову механіку – ріст волосся й бороди в головного героя Сема Бріджеса. Гравці могли б відрощувати бороду, а потім голитися перед дзеркалом. Утім, ця ідея зрештою не потрапила до фінальної версії гри.

Нагадаємо, що Death Stranding 2: On the Beach вийде 26 червня ексклюзивно для PlayStation 5. Коджима поки що не планує випускати DLC, але не виключає, що новий контент зʼявиться після релізу.

Натомість Коджима розповів, коли чекати на фільм Death Stranding. Стрічка може з'явитися вже у 2027 році, а режисером стане Майкл Сарноскі відомий за фільмами "Свиня" та "Тихе місце: День перший".