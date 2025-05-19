За словами Коджіми, екранізація Death Stranding з'явиться на великих екранах у 2027 році, інформує 24 Канал. Режисером картини стане Майкл Сарноскі, відомий за фільмами "Свиня" та "Тихе місце: День перший". На відміну від шпигунського проєкту, Death Stranding отримає екранізацію значно раніше.

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Щодо Physint (кодова назва), то це "шпигунський екшен нового покоління", події якого розгортатимуться в оригінальному всесвіті. Як було повідомлено раніше, Kojima Productions візьметься за розробку гри після виходу Death Stranding 2: On the Beach.

В інтерв'ю Le Film français Хідео Коджима зазначив, що розробка Physint триватиме ще п'ять-шість років. Таким чином, реліз гри очікується не раніше 2030 року – ймовірно, вже на новому поколінні консолей.

Коджима мріє зняти власний фільм

Під час інтерв'ю Коджима також висловив бажання одного дня зняти свій власний фільм:

Я виріс на кіно і хотів би віддати йому шану таким чином. Плюс, я вже не молодий, і хотів би встигнути це зробити, поки ще маю можливість.

Інші проєкти Kojima Productions

У розробці студії також знаходиться хмарний горор OD, який створюється у співпраці з Microsoft, однак у розмові з Le Film français Коджима не згадував про цей проєкт.

Щодо Death Stranding 2: On the Beach, його реліз заплановано на 26 червня ексклюзивно для PS5. Вартість стандартної версії становитиме 70 доларів. Проект нещодавно став "золотим", що означає завершення розробки та відсутність ризиків перенесення дати виходу.