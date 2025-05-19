Розробники обіцяють, що Syberia Remastered отримає суттєві покращення: оновлену графіку, перероблені головоломки та вдосконалене управління, інформує 24 Канал. Попри це, автори обіцяють зберегти візуальний стиль оригінальної роботи Бенуа Сокаля, який став візитівкою серії.

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Сюжет без змін: повернення до класики

Сюжетна лінія Syberia Remastered залишиться незмінною порівняно з оригіналом. Гра розповість історію молодої юристки Кейт Вокер, яка вирушає до віддаленого селища у Французьких Альпах, щоб завершити угоду щодо продажу старої фабрики автоматонів.

Однак звичайна робоча поїздка затягується і перетворюється на велике пригодницьке дослідження Східної Європи.

Відкрийте для себе подорож Кейт Вокер заново з оновленим інтерфейсом, покращеною 3D-навігацією та більш плавним управлінням, що відповідає сучасним стандартам, не втрачаючи при цьому задумливої та наративної душі гри,

– йдеться в описі майбутнього ремастера.

Платформи та дата виходу

Syberia Remastered вийде до кінця 2025 року на платформах PC (Steam), PS5, Xbox Series X та S. Оновлена версія обіцяє стати яскравим поверненням до класики жанру та подарувати новим гравцям можливість зануритися у світ автоматонів та загадок.

А тим часом напередодні з'явилася інформація, що Red Dead Redemption 2 може отримати покращену версію вже цьогоріч. Rockstar працює над покращеною версією Red Dead Redemption 2, яка може вийти у 2025 році для PS5 та Xbox Series X.