Реліз Red Dead Redemption 2 відбувся ще у 2018 році й відтоді сплило чимало часу, а геймери отримали нове покоління консолей, яке могло б витиснути ще більше з хітової гри Rockstar, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamereactor.

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Апгрейд не за горами

Зовсім нещодавно власники сучасних консолей отримали оновлену версію перших трьох ігор S․T․A․L․K․E․R․ і ось шанувальники Red Dead Redemption 2 можуть розраховувати на ту ж саму приємність.

Зокрема, чимало аналітиків припускають, що хітовий вестерн скоріше за все вийде на Nintendo Switch 2, але виглядає так, що і на цьому робота Rockstar не закінчиться.

За даними джерел порталу Gamereactor у студії, Red Dead Redemption 2 отримає патч-оновлення для PS5 та Xbox Series X і станеться це вже у 2025 році.

Трейлер гри – дивіться відео

Хоча подробиці про ймовірний апгрейд наразі відсутні, скоріше за все RDR 2 отримає покращення графіки та продуктивності, зокрема підтримку 60 FPS, якої так довго чекали консольні шанувальники гри.