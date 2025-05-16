Реліз GTA 6 запланований на 26 травня 2026 року, але найнетерплячіші геймери вже можуть бодай "одим оком" поглянути як приблизно виглядатиме довгоочікувана гра, щоправда, для цього доведеться модифікувати GTA 5, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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"У нас є GTA 6 вдома"

Поки фанати Rockstar будують теорії про сюжетні повороти GTA 6, фантастична модифікація під назвою NaturalVision Enhanced, створена Razed, стала справжньою сенсацією в мережі, адже виводить графіку в GTA 5 на рівень трейлерів майбутньої новинки.

Мод осучаснює візуальний стиль "п'ятірки", роблячи його більш яскравим та відповідним рівню проєктів 2025 року.

NaturalVision Enhanced навіть має власний трейлер, який демонструє приголомшливе перевтілення GTA 5, що обростає дивовижними деталями, як от реалістичною водою та навіть оновленням загального дизайну NPC.

Трейлер моду – дивіться відео

Зі зрозумілих причин NaturalVision Enhanced доступна лише користувачам ПК, окрім того, вам знадобиться "чиста" копія GTA V Enhanced без будь-яких інших встановлених модів.

Інструкція з встановлення модифікації – перегляньте ролик

Завдяки маніпуляціям з відео ви направду зможете скрасити власне очікування GTA 6, по-новому поглянувши на такий знайомий Лос-Сантос.