Другий трейлер GTA 6 породив величезну хвилю конспірологічних теорій, одна з яких може розкрити головний сюжетний поворот гри, інформує 24 Канал.

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Історія про зраду

Фанати Grand Theft Auto звикли бути ворогами віртуальної поліції, адже більшість ігор серії присвячені різноманітним злочинам. Однак у другому трейлері GTA 6 було помічено одразу кілька деталей, які вказують, що один з героїв майбутньої гри – Джейсон Дюваль може бути "лягавим".

Зокрема, у відео є кадри на яких протагоніст одягнений у тактичне спорядження, а також ціла сцена де поліцейські розмовляють між собою, а хтось вельми схожий на Джейсона знаходиться з ними в кімнаті без наручників.

Крім того, на початку трейлера адміністратор в'язниці, де утримується Люсія, запитує героя чи не бачила вона його раніше, що може бути натяком не на попередні відвідини дівчини, а на його професійну діяльність.

В іншому сегменті ролика загадковий персонаж й узагалі напряму запитує Джейсона чи той раптом не "федерал" (агент ФБР, – 24 Канал).

Другий трейлер гри – освіжіть в пам'яті відео

Якщо всі ці припущення виявляться не порожніми балачками, то цілком ймовірно, що роман Дюваля з Люсією це свого роду "робота під прикриттям" аби розслідувати якусь справу чи, можливо, дістатися спільників чи керівників колишньої ув'язненої.

Хоча дехто також припускає, що насправді самі копи Вайс-Сіті можуть виявитися "продажними", а співпраця з ними Джейсона якраз матиме злочинний характер.

Так чи інакше, впевнитись в будь-якій з цих точок зору ми зможемо лише після релізу GTA 6 або ж появи додаткової інформації від Rockstar.