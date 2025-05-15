Второй трейлер GTA 6 породил огромную волну конспирологических теорий, одна из которых может раскрыть главный сюжетный поворот игры, информирует 24 Канал.

Интересно Энтузиаст воссоздал второй трейлер GTA 6 в GTA 5 – что из этого получилось

История об измене

Фанаты Grand Theft Auto привыкли быть врагами виртуальной полиции, ведь большинство игр серии посвящены разнообразным преступлениям. Однако во втором трейлере GTA 6 было замечено сразу несколько деталей, которые указывают, что один из героев будущей игры – Джейсон Дюваль может быть "легавым".

В частности, в видео есть кадры на которых протагонист одет в тактическое снаряжение, а также целая сцена где полицейские разговаривают между собой, а кто-то весьма похожий на Джейсона находится с ними в комнате без наручников.

Кроме того, в начале трейлера администратор тюрьмы, где содержится Люсия, спрашивает героя не видела ли она его раньше, что может быть намеком не на предыдущее посещение девушки, а на его профессиональную деятельность.

В другом сегменте ролика загадочный персонаж и вовсе напрямую спрашивает Джейсона не "федерал" (агент ФБР, – 24 Канал) ли тот.

Второй трейлер игры – освежите в памяти видео

Если все эти предположения окажутся не пустой болтовней, то вполне вероятно, что роман Дюваля с Люсией это своего рода "работа под прикрытием", чтобы расследовать какое-то дело или, возможно, добраться до сообщников или руководителей бывшей заключенной.

Хотя некоторые также предполагают, что на самом деле сами копы Вайс-Сити могут оказаться "продажными", а сотрудничество с ними Джейсона как раз будет иметь преступный характер.

Так или иначе, убедиться в любой из этих точек зрения мы сможем только после релиза GTA 6 или появления дополнительной информации от Rockstar.