Энтузиаст воспроизвел трейлер GTA 6 в GTA 5 и результат изрядно поразил и насмешил пользователей соцсети X, сообщает 24 Канал.

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Забавная пародия показывает неустанный прогресс индустрии

В то время как инсайдер поделился новыми подробностями о разработке GTA 6, в соцсети X (бывший Twitter) аккаунт GTA 6 Alerts опубликовал ролик авторства геймера под ником guimazr, в котором тот попытался воспроизвести второй трейлер GTA 6 в ее игре-предшественнице.

Этот амбициозный проект вызвал бурную реакцию среди пользователей, набрав почти миллион просмотров всего лишь за сутки.

В видео, которое длится 2 минуты 40 секунд, автор пытался максимально точно воспроизвести сцены из официального трейлера GTA 6, добавив к нему немало юмористических элементов.

В частности, роль Люсии Каминос получил Тревор, а Джейсоном Дювалем выступил Майкл.

Забавное видео: посмотрите ролик

Также по сравнению с оригиналом видео демонстрирует какой огромный прогресс сделала игровая индустрия и студия Rockstar в частности.

Напоминаем, что релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X.