Выход второго трейлера Grand Theft Auto 6 подтвердил правдивость информации геймера под ником GameRoll, который поделился новыми деталями создания игры, информирует 24 Канал со ссылкой на его профиль в X.
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Перенос был необходимостью
Новый трейлер проекта раскрыл нам имена главных героев: Люсии Каминос и Джейсона Дюваля.
Пользователь X под ником GameRoll сообщал об этих именах еще в апреле, узнав их от собственного источника в Rockstar.
Как оказалось, его "источник" также поделился некоторой информацией о переносе GTA 6.
Этот источник четко дал мне понять, что отсрочка до 2026 года была АБСОЛЮТНО необходимой,
– утверждает геймер.
По словам GameRoll, если бы игра таки вышла в 2025 году она была бы значительно хуже.
В попытке "попасть" в указанное окно релиза Rockstar начали вырезать из игры много контента, но в итоге все же решились на перенос.
При этом GameRoll говорит, что он не является инсайдером и это пока вся информация, которую он имеет об игре.