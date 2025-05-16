Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года, но самые нетерпеливые геймеры уже могут хотя бы "одним глазком" взглянуть как примерно будет выглядеть долгожданная игра, правда, для этого придется модифицировать GTA 5, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Интересно Безумная фанатская теория раскрывает главный сюжетный поворот GTA 6

"У нас есть GTA 6 дома"

Пока фанаты Rockstar строят теории о сюжетных поворотах GTA 6, фантастическая модификация под названием NaturalVision Enhanced, созданная Razed, стала настоящей сенсацией в сети, ведь выводит графику в GTA 5 на уровень трейлеров будущей новинки.

Мод осовременивает визуальный стиль "пятерки", делая его более ярким и соответствующим уровню проектов 2025 года.

NaturalVision Enhanced даже имеет собственный трейлер, который демонстрирует потрясающее перевоплощение GTA 5, что обрастает удивительными деталями, вроде реалистичной воды или даже обновления общего дизайна NPC.

Трейлер мода – смотрите видео

По понятным причинам NaturalVision Enhanced доступна только пользователям ПК, кроме того, вам понадобится "чистая" копия GTA V Enhanced без каких-либо других установленных модов.

Инструкция по установке модификации – посмотрите ролик

Благодаря манипуляциям с видео вы действительно сможете скрасить собственное ожидание GTA 6, по-новому взглянув на такой знакомый Лос-Сантос.