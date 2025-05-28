По словам геймдизайнера, идея сиквела возникла из отмененного дополнения к первой части, информирует 24 Канал. Еще в январе 2020 года Коджима привлек к проекту актрису Леа Сейду, однако вскоре началась пандемия COVID-19, из-за чего планы на DLC пришлось отменить.

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Уже готовую историю он адаптировал в полноценное продолжение, при этом вступительная часть On the Beach непосредственно происходит из этого отмененного контента.

Коджима признался, что для Death Stranding 2 команда отсканировала так много друзей и знаменитостей, которые должны были появиться в камео, что нескольким пришлось отказать – просто не хватило места. Большинство из них также сами озвучили своих персонажей.

Кроме того, изначально разработчики планировали ввести новую механику – рост волос и бороды у главного героя Сэма Бриджеса. Игроки могли бы отращивать бороду, а затем бриться перед зеркалом. Впрочем, эта идея в итоге не попала в финальную версию игры.

Напомним, что Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. Коджима пока не планирует выпускать DLC, но не исключает, что новый контент появится после релиза.

Вместо этого Коджима рассказал, когда ждать фильм Death Stranding. Лента может появиться уже в 2027 году, а режиссером станет Майкл Сарноски известный по фильмам "Свинья" и "Тихое место: День первый".