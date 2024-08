Переосмысление серии Prince of Persia понравилось далеко не всем геймерам, однако несмотря на это Prince of Persia: The Lost Crown стала одной из лучше всего оцененных видеоигр 2024 года, информирует Games 24.

Новый принц посетил Steam

Игра от Ubisoft Montpellier на ПК имеет рейтинг рецензии от критиков в 84/100 (по данным metacritic) и 8.5 из 10 от геймеров.

Метроидвания получила похвалу за свой живописный визуальный стиль, быстрый и требовательный игровой процесс и достаточно интересный сюжет.

Единственным существенным недостатком проекта было его отсутствие в Steam, что наконец исправлено.

Трейлер игры – смотреть видео

Prince of Persia: The Lost Crown не только появилась в цифровом магазине Valve, но и сразу поступила в продажу с очень приятной скидкой.

Сейчас игру можно приобрести за 521 гривну (полная цена 869 гривен, скидка 40%), а продлится эта щедрость до 22 августа.

Ubisoft сделала такой "подарок" пользователям ПК как раз вовремя, ведь уже в сентябре планируется выход первого сюжетного дополнения под названием Mask of Darkness.