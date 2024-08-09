"Baby bye bye bye", – тот, кто уже сходил на Дэдпул и Росомаха в кино, точно пропел эти строки. Сцена с танцем Уэйда Уилсона уже стала культовой, а в сети появляется бесчисленное количество ее вариаций.

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Танец Дэдпула в Fortnite

Не замедлили со своими версиями и геймеры.

Пользователь соцсети X под ником Feraals, который является талантливым аниматором, поделился у себя на странице коротким роликом, воспроизводящим секвенцию из известной сцены.

Дэдпул танцует ловко даже в играх – смотреть видео

Творение геймера встретили ошеломляющей волной похвалы, а менее чем за день видео набрало более 2 миллионов просмотров и более чем 63 тысячи лайков.

Теперь комментаторы призывают энтузиаста не почивать на лаврах, а создать полную версию известного танца и мы в свою очередь надеемся, что он их прислушается.