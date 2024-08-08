Нынешний турнир обещает быть особенным, поскольку это будет первый IEM по CS2 на мировой арене. Все, что стоит знать об этом грандиозном событии киберспорта, рассказываем в материале Games 24.
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Как будет проходить турнир
З 10 августа 2024 года будет стартовать групповой этап. В нем примут участие 16 команд, включая восемь, прошедших в основную стадию соревнований с отборочной Play-In, будут разделены на две группы – A и B.
Матчи будут проходить в формате BO3 (3 карты до 2 побед).
По три лучшие команды из каждой группы попадут в плей-офф. При этом первые места окажутся сразу в полуфинале, а вторые и третьи сойдутся между собой в четвертьфиналах.
Сетка плей-офф / Скриншот с hltv
На этой стадии у команд уже не будет права на ошибку, а матчи начнутся с 16 августа с гранд-финалом в формате BO5 (5 карт до 3 побед), назначенным на 18 августа.
За что будут бороться коллективы
На кону будет стоять общий призовой фонд в размере 1 000 000 долларов.
Анонс турнира – смотрите видео
Призовой фонд будет разделен между командами следующим образом:
- 1 место – $400 тысяч
- 2 место – $180 тысяч
- 3 и 4 место – $80 тысяч
- 5 и 6 место – $40 тысяч
- 7 и 8 место – $24 тысячи
- с 9 по 12 место – $16 тысяч
- с 12 по 16 место – $10 тысяч
Шансы команд на победу
Среди 8 организаций, что уже ожидают выходцев из стадии Play-in, есть такие коллективы:
- Natus Vincere
- Spirit
- MOUZ
- Vitality
- G2
- FaZe
- Virtus.pro
- Astralis
Среди них фаворитами турнира считаются NAVI, Spirit и G2.
Несмотря на это, не стоит сбрасывать со счетов такие коллективы, как Vitality и FaZe. Также нужно пристально следить за Team Liquid, которая скорее всего попадет в основную стадию через отбор, ведь набрала неплохую форму.
Представление Украины на соревнованиях
Гарантированно в групповом этапе отечественные болельщики увидят минимум 3 украинцев, а именно участников команды NAVI – тренера Андрея "B1ad3" Городенского, а также игроков Валерия "b1t" Ваховского и Игоря "w0nderful" Жданова.
Присоединиться к ним имеет шансы Владимир "Woro2k" Велетнюк, который может пробиться на сцену через Play-in как временный участник коллектива HEROIC.
Учитывая форму "рождённых побеждать", у украинских фанатов Counter-Strike 2 есть все шансы увидеть желто-голубой флаг на фоне главного трофея.
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Интересные факты о IEM Cologne 2024
- Самая молодая команда на турнире (включая стадию Play-in) – Mongolz со средним возрастом 19.9 лет; самая старшая – Falcons с показателем в 28.7.
- Турнир принято называть "кафедралью" (the cathedral) Counter-Strike.
- На данный момент титул принадлежит команде G2, которая попытается его защитить и в этом году.
- Самыми успешными организациями в истории соревнования являются SK и NAVI, которые выигрывали трофей по 2 раза: в 2016 и 2017 и 2018 и 2021 соответственно.
Все матчи турнира уже привычно можно будет посмотреть на официальной украинской трансляции на каналах студии Maincast на Twitch.