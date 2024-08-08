Цьогорічний турнір обіцяє бути особливим, оскільки це буде перший IEM з CS2 на світовій арені. Все, що варто знати про цю грандіозну подію кіберспорту, розповідаємо у матеріалі Games 24.

До теми Відомий український снайпер з Counter-Strike 2 зіграє за новий колектив

Як проходитиме турнір

З 10 серпня 2024 року стартуватиме груповий етап. У ньому візьмуть участь 16 команд, включаючи вісім, що пройшли в основну стадію змагань з відбіркової Play-In, будуть розділені на дві групи – A та B.

Матчі відбуватимуться у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог).

Цікаво! За системою GSL, у кожної з команд буде право лишень на 1 поразку, що дасть їм змогу поборотися за вихід далі у "нижній" сітці.

По три найкращі команди з кожної групи потраплять у плей-офф. При цьому перші місця опиняться одразу в півфіналі, а другі та треті зійдуться між собою у чвертьфіналах.

Сітка плей-офф / Скриншот з hltv

На цій стадії в команд вже не буде права на помилку, а матчі розпочнуться з 16 серпня з гранд-фіналом у форматі BO5 (5 мап до 3 перемог), призначеним на 18 серпня.

За що боротимуться колективи

На кону стоятиме загальний призовий фонд у розмірі 1 000 000 доларів.

Анонс турніру – дивіться відео

Призовий фонд буде розділений між командами наступним чином:

1 місце – $400 тисяч

$400 тисяч 2 місце – $180 тисяч

$180 тисяч 3 та 4 місце – $80 тисяч

$80 тисяч 5 та 6 місце – $40 тисяч

$40 тисяч 7 та 8 місце – $24 тисячі

$24 тисячі з 9 по 12 місце – $16 тисяч

$16 тисяч з 12 по 16 місце – $10 тисяч

Шанси команд на перемогу

Серед 8 організацій, що вже очікують на вихідців зі стадії Play-in, є такі колективи:

Natus Vincere

Spirit

MOUZ

Vitality

G2

FaZe

Virtus.pro

Astralis

Серед них фаворитами турніру вважаються NAVI, Spirit та G2.

Попри це, не варто скидати з рахунків такі колективи, як Vitality та FaZe. Також потрібно пильно стежити за Team Liquid, яка скоріше за все потрапить до основної стадії через відбір, адже набрала непогану форму.

Представлення України на змаганнях

Гарантовано в груповому етапі вітчизняні вболівальники побачать мінімум 3 українців, а саме учасників команди NAVI – тренера Андрія "B1ad3" Городенського, а також гравців Валерія "b1t" Ваховського та Ігоря "w0nderful" Жданова.

Доєднатися до них має шанси Володимир "Woro2k" Велетнюк, який може пробитися на сцену через Play-in як тимчасовий учасник колективу HEROIC.

Зважаючи на форму "народжених перемагати", в українських фанатів Counter-Strike 2 є всі шанси побачити жовто-блакитний стяг на фоні головного трофею.

Зауважте, NAVI починають виступи на турнірі в групі А, перший матч відбудеться 10 серпня о 19:45 за Києвом. Суперник української організації наразі невідомий.

Вболівати можна з Favbet

Favbet дає змогу українцям перебувати у вирі подій IEM Cologne 2024. Спеціально до цього грандіозного турніру на сайті букмекера стартує акція "Зала Легенд. Кельн". З 7 до 18 серпня українці, які зроблять виграшні ставки на матчі з кіберспортивної дисципліни "Counter-Strike 2" від 50 гривень, зможуть заробити по 1 балу за кожні нараховані 200 гривень. Знайти відповідні матчі і прогнози на них можна у розділі "Кіберспорт" або "LIVE".

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Цікаві факти про IEM Cologne 2024

Наймолодша команда на турнірі (включно зі стадією Play-in) – Mongolz з середнім віком 19.9 років; найстарша – Falcons з показником у 28.7.

команда на турнірі (включно зі стадією Play-in) – з середнім віком 19.9 років; – з показником у 28.7. Турнір заведено називати "катедраллю" (the cathedral) Counter-Strike.

Counter-Strike. Наразі титул належить колективу G2 , який спробує його захистити й цьогоріч.

, який спробує його захистити й цьогоріч. Найуспішнішими організаціями в історії змагання є SK та NAVI, які вигравали трофей по 2 рази: у 2016 та 2017 й 2018 та 2021 відповідно.

Усі матчі турніру вже звично можна буде переглянути на офіційній українській трансляції на каналах студії Maincast на Twitch.