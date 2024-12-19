Себастьян Калемба зазначив, що студія цінує цей досвід, адже він зробив їх сильнішими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

А тим часом Сувенірна компанія створила деталізовані статуї Геральта та Цірілли, але вони вас розорять

Нагадаємо, що Cyberpunk 2077 зазнав критики через технічні проблеми під час запуску в грудні 2020 року. CD Projekt Red витратила три роки на відновлення репутації гри та повернення довіри геймерів.

Як команда підійшла до розробки The Witcher 4

Суттєві зміни у підході до розробки пов'язані з переходом на рушій Unreal Engine 5. Завдяки цьому стало легше тестувати гру на ранніх етапах, включно з версіями для консолей. Також було покращено внутрішню комунікацію між підрозділами студії, щоб кожен працівник був в курсі поточних завдань та змін.

На цей момент невідомо, коли саме відбудеться реліз The Witcher 4. Однак, за словами Малгожати Мітреги, робота йде активними темпами. Наразі над грою працюють 400 зі 650 співробітників CD Projekt Red, і до 2025 року до команди приєднаються ще більше фахівців.

Показаний на The Game Awards 2024 трейлер The Witcher 4 став важливим моментом не лише для фанатів, а й для співробітників CD Projekt Red. За словами Мітреги, трейлер став своєрідним свідченням того, що студія відновила довіру геймерів після проблем із Cyberpunk 2077.

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Трейлер The Witcher 4 – дивіться відео: