Відомий ігровий інсайдер Том Гендерсон розкрив нові подробиці про плани Ubisoft щодо майбутнього серії Far Cry, повідомляє 24 Канал. Наразі в Ubisoft Montreal розробляються дві гри – Far Cry 7 та спін-офф екстракшн шутер.

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Повідомляється, що в спробі відійти від звичної "формули Far Cry", Ubisoft Montreal вносить радикальні зміни в основний цикл гри та механіку пересування. Тактичний спринтерський біг, ковзання та стрибки через перешкоди будуть реалізовані для того, щоб дати гравцям більш динамічні способи пересування по ігровому світу. Ці зміни покликані забезпечити свіжий досвід для гравців, які звикли до усталеної формули серії.

З двох проєктів Ubisoft Montreal більш оптимістично налаштована щодо Far Cry 7. Сюжетна лінія дасть гравцям 24 години реального часу (еквівалентно трьом ігровим дням), щоб врятувати свою сім'ю від зловісної секти, яка проводить галюциногенні експерименти на тваринах і дітях.

Ігровий таймер відображатиметься на наручному годиннику персонажа, додаючи місії відчуття терміновості.



Ubisoft змінить підхід до франшизи Far Cry / Фото Ubisoft

Другий проєкт, Maverick, – це екстракшн шутер, дія якого розгортатиметься у вигаданому регіоні Аляски. Гравці зіткнуться з суворими природними умовами, які змусять їх збирати ресурси, полювати, майструвати спорядження та вдосконалювати зброю, одночасно відбиваючись від інших гравців.

Однак, як повідомляється, працівники Ubisoft мають змішані почуття щодо цього проєкту. Хоча Maverick прагне скористатися зростаючою популярністю екстракшн шутерів, останні тенденції в індустрії – зокрема, закриття безкоштовного шутера XDefiant від Ubisoft – змусили деяких співробітників скептично поставитися до його перспектив.

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Занепокоєння ще більше підігріли скорочення в компанії та повідомлення генерального директора Ubisoft Іва Гіймо, яке не викликало довіри серед персоналу. Наразі і Blackbird, і Maverick залишаються в розробці, причому Ubisoft Montreal очолює виробництво.