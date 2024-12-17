Известный игровой инсайдер Том Хендерсон раскрыл новые подробности о планах Ubisoft относительно будущего серии Far Cry, сообщает 24 Канал. Сейчас в Ubisoft Montreal разрабатываются две игры – Far Cry 7 и спин-офф экстракшн шутер.

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Сообщается, что в попытке отойти от привычной "формулы Far Cry", Ubisoft Montreal вносит радикальные изменения в основной цикл игры и механику передвижения. Тактический спринтерский бег, скольжения и прыжки через препятствия будут реализованы для того, чтобы дать игрокам более динамичные способы передвижения по игровому миру. Эти изменения призваны обеспечить свежий опыт для игроков, которые привыкли к устоявшейся формуле серии.

Из двух проектов Ubisoft Montreal более оптимистично настроена относительно Far Cry 7. Сюжетная линия даст игрокам 24 часа реального времени (эквивалентно трем игровым дням), чтобы спасти свою семью от зловещей секты, которая проводит галлюциногенные эксперименты на животных и детях.

Игровой таймер будет отображаться на наручных часах персонажа, добавляя миссии ощущение срочности.



Ubisoft изменит подход к франшизе Far Cry / Фото Ubisoft

Второй проект, Maverick, – это экстракшн шутер, действие которого будет разворачиваться в вымышленном регионе Аляски. Игроки столкнутся с суровыми природными условиями, которые заставят их собирать ресурсы, охотиться, мастерить снаряжение и совершенствовать оружие, одновременно отбиваясь от других игроков.

Однако, как сообщается, работники Ubisoft имеют смешанные чувства относительно этого проекта. Хотя Maverick стремится воспользоваться растущей популярностью экстракшн шутеров, последние тенденции в индустрии – в частности, закрытие бесплатного шутера XDefiant от Ubisoft – заставили некоторых сотрудников скептически отнестись к его перспективам.

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Беспокойство еще больше подогрели сокращения в компании и сообщение генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, которое не вызвало доверия среди персонала. Сейчас и Blackbird, и Maverick остаются в разработке, причем Ubisoft Montreal возглавляет производство.