BBook AI Original Edition – это единственное в своем роде творение, которое переосмысливает PlayStation 5 от Sony как 17,3-дюймовый ноутбук, сообщает Games.

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Корпус ноутбука создан с помощью технологии 3D-печати. Он вмещает компоненты PS5, включая восьмиядерный процессор Zen 2, 16 ГБ оперативной памяти GDDR6 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 825 ГБ. Однако SSD в BBook имеет меньший форм-фактор (2242) по сравнению со стандартным размером 2280 в PS5.



BBook AI Original Edition / Notebook Review Studio

Несмотря на внешний вид, похожий на ноутбук, BBook AI Original Edition не функционирует как традиционное портативное устройство. Он не имеет аккумулятора, поэтому требует постоянного подключения к розетке для работы. Большая система охлаждения внутри устройства генерирует до 71,3 дБ шума, что значительно громче, чем стандартная PS5.



BBook AI Original Edition / Notebook Review Studio

17,3-дюймовый IPS-дисплей ноутбука поддерживает разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей) при 60 Гц. Он имеет контрастность 1500:1, пиковую яркость 400 кд/м² и 100% охват цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает высокое качество изображения в играх. Для подключения внешних устройств предусмотрен порт HDMI 2.1.

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BBook AI Original Edition весит 4321 грамм и имеет толщину 31,3 мм, что делает его заметно громоздким. Пока неизвестно, появится ли это устройство в продаже. Однако моддеры оценивают его стоимость примерно в 2750 долларов.