BBook AI Original Edition – це єдиний у своєму роді витвір, який переосмислює PlayStation 5 від Sony як 17,3-дюймовий ноутбук, повідомляє Games.

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Корпус ноутбука створений за допомогою технології 3D-друку. Він вміщає компоненти PS5, включаючи восьмиядерний процесор Zen 2, 16 ГБ оперативної пам'яті GDDR6 та твердотільний накопичувач PCIe 4.0 ємністю 825 ГБ. Однак SSD у BBook має менший форм-фактор (2242) порівняно зі стандартним розміром 2280 у PS5.



BBook AI Original Edition / Notebook Review Studio

Попри зовнішній вигляд, схожий на ноутбук, BBook AI Original Edition не функціонує як традиційний портативний пристрій. Він не має акумулятора, тому потребує постійного підключення до розетки для роботи. Велика система охолодження всередині пристрою генерує до 71,3 дБ шуму, що значно голосніше, ніж стандартна PS5.



BBook AI Original Edition / Notebook Review Studio

17,3-дюймовий IPS-дисплей ноутбука підтримує роздільну здатність 4K (3840 x 2160 пікселів) при 60 Гц. Він має контрастність 1500:1, пікову яскравість 400 кд/м² та 100% охоплення колірного простору DCI-P3, що забезпечує високу якість зображення в іграх. Для підключення зовнішніх пристроїв передбачено порт HDMI 2.1.

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BBook AI Original Edition важить 4321 грам і має товщину 31,3 мм, що робить його помітно громіздким. Наразі невідомо, чи з'явиться цей пристрій у продажу. Однак моддери оцінюють його вартість приблизно в 2750 доларів.