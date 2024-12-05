За словами користувача, він повертався додому на велосипеді після покупки Xbox у магазині GameStop, розповідає 24 Канал. Консоль була в його рюкзаку у момент, коли його збив вантажний автомобіль.

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Я спочатку застряг над сталевим бампером, але мене все ж затягнуло під вантажівку. Мене притисло до землі, і водій, ймовірно, не помітив цього, оскільки продовжував рух,

– пише Jonzey8828

Рюкзак із консоллю захистив хлопця від серйозної травми голови чи навіть гіршого. Врешті він отримав кілька ударів, а вантажівка протягнула його 12 метрів, перш ніж зупинитися. У лікарні лікарі діагностували лише один перелом кістки лівої ступні та декілька подряпин.

Консоль витримала усе

Після аварії Jonzey8828 був певен, що консоль пошкоджена. Але Xbox Series S не лише вціліла, а й продовжила працювати без жодних проблем.

Реакція Xbox

Історія швидко набула популярності, і серед численних коментарів відповідь також залишив офіційний акаунт Xbox:

Ми раді, що ви в безпеці, і бажаємо вам швидкого одужання. Ми знаємо, що ваш Xbox досі працює, але ми хочемо надіслати вам новий, якщо ви не проти. Чи можемо ми написати вам у приватні повідомлення?

Цей жест ще більше підкреслив позитивний імідж бренду та його підтримку своїх користувачів.

А тим часом Наступна частина легендарної ігрової серії з відкритим світом матиме українську локалізацію

Історія @Jonzey8828 ще раз нагадує, як несподівані обставини можуть зіграти ключову роль у житті. Хто б міг подумати, що звичайна консоль Xbox стане справжнім захистом у небезпечній ситуації?