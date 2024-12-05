По словам пользователя, он возвращался домой на велосипеде после покупки Xbox в магазине GameStop, рассказывает 24 Канал. Консоль была в его рюкзаке в момент, когда его сбил грузовой автомобиль.

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Я сначала застрял над стальным бампером, но меня все же затянуло под грузовик. Меня прижало к земле, и водитель, вероятно, не заметил этого, поскольку продолжал движение,

– пишет Jonzey8828

Рюкзак с консолью защитил парня от серьезной травмы головы или даже хуже. В конце концов он получил несколько ударов, а грузовик протащил его 12 метров, прежде чем остановиться. В больнице врачи диагностировали только один перелом кости левой ступни и несколько царапин.

Консоль выдержала все

После аварии Jonzey8828 был уверен, что консоль повреждена. Но Xbox Series S не только уцелела, но и продолжила работать без проблем.

Реакция Xbox

История быстро приобрела популярность, и среди многочисленных комментариев ответ также оставил официальный аккаунт Xbox:

Мы рады, что вы в безопасности, и желаем вам скорейшего выздоровления. Мы знаем, что ваш Xbox все еще работает, но мы хотим отправить вам новый, если вы не против. Можем ли мы написать вам в личные сообщения?

Этот жест еще больше подчеркнул положительный имидж бренда и его поддержку своих пользователей.

А тем временем Следующая часть легендарной игровой серии с открытым миром будет иметь украинскую локализацию

История @Jonzey8828 еще раз напоминает, как неожиданные обстоятельства могут сыграть ключевую роль в жизни. Кто бы мог подумать, что обычная консоль Xbox станет настоящей защитой в опасной ситуации?