Тренд на "украинизацию" видеоигр продолжаются семимильными шагами, ведь известная студия HANGAR 13 обновила страницу своей следующей игры в Steam, добавив в список языков украинский, информирует 24 Канал.

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Итальянская мафия "заговорит" на украинском

Конечно, речь о долгожданном продолжении серии Mafia, которое было анонсировано в августе 2024 года на выставке Gamescom.

События игры Mafia: The Old Country будут происходить на живописной и жестокой Сицилии и обещают перенести игрока во времена подполья 1900-х годов.

Трейлер игры – смотрите видео

Разные разработчики не впервые выражают солидарность с украинскими игроками, ведь другая именитая студия – Warhorse уже довольно давно сообщила, что добавит украинский в Kingdom Come: Deliverance II.

Так что, для нас появился еще один повод ждать релиз Mafia: The Old Country, который сейчас запланирован на 2025 год.