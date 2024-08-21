Самое интересное из того, что показала редакция Games 24 собрала в одном материале. Поэтому далее вас ждет подборка трейлеров различных проектов, которые могут привлечь ваше внимание.

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Kingdom Come Deliverance 2

Игра выходит 11 февраля 2025 года.

COD Black Ops 6

Открытая бета начинается 6 сентября.

Civilization 7

Игра выходит 11 февраля 2025 года.

Indiana Jones

Игра выходит 9 декабря 2024 года.

Mafia: The Old Country

Релиз игры запланирован на 2025 год.

Sniper Elite: Resistance

Релиз игры запланирован на 2025 год.

Dark Pictures: Directive 8020

Релиз игры запланирован на 2025 год.

Borderlands 4

Релиз игры запланирован на 2025 год.

Dying Light: The Beast

Анонс новой части (дата релиза пока неизвестна).

Dune: Awakening

Дата релиза неизвестна.

Reanimal

Дата релиза неизвестна.

Towerborne

Ранний доступ 10 сентября 2024 года (релиз игры в 2025 году).

Delta Force: Hawk Ops

Дата релиза неизвестна.

Ara: History Untold

Релиз 24 сентября 2024 года.