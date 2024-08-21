Самое интересное из того, что показала редакция Games 24 собрала в одном материале. Поэтому далее вас ждет подборка трейлеров различных проектов, которые могут привлечь ваше внимание.
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Kingdom Come Deliverance 2
Игра выходит 11 февраля 2025 года.
COD Black Ops 6
Открытая бета начинается 6 сентября.
Civilization 7
Игра выходит 11 февраля 2025 года.
Indiana Jones
Игра выходит 9 декабря 2024 года.
Mafia: The Old Country
Релиз игры запланирован на 2025 год.
Sniper Elite: Resistance
Релиз игры запланирован на 2025 год.
Dark Pictures: Directive 8020
Релиз игры запланирован на 2025 год.
Borderlands 4
Релиз игры запланирован на 2025 год.
Dying Light: The Beast
Анонс новой части (дата релиза пока неизвестна).
Dune: Awakening
Дата релиза неизвестна.
Reanimal
Дата релиза неизвестна.
Towerborne
Ранний доступ 10 сентября 2024 года (релиз игры в 2025 году).
Delta Force: Hawk Ops
Дата релиза неизвестна.
Ara: History Untold
Релиз 24 сентября 2024 года.