Найцікавіше з того, що показали редакція Games 24 зібрала в одному матеріалі. Тож далі на вас чекає добірка трейлерів різноманітних проєктів, які можуть привернути вашу увагу.
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Kingdom Come Deliverance 2
Гра виходить 11 лютого 2025 року.
COD Black Ops 6
Відкрита бета починається 6 вересня.
Civilization 7
Гра виходить 11 лютого 2025 року.
Indiana Jones
Гра виходить 9 грудня 2024 року.
Mafia: The Old Country
Реліз гри запланований на 2025 рік.
Sniper Elite: Resistance
Реліз гри запланований на 2025 рік.
Dark Pictures: Directive 8020
Реліз гри заплановано на 2025 рік.
Borderlands 4
Реліз гри заплановано на 2025 рік.
Dying Light: The Beast
Анонс нової частини (дата релізу наразі невідома).
Dune: Awakening
Дата релізу невідома.
Reanimal
Дата релізу невідома.
Towerborne
Ранній доступ 10 вересня 2024 року (реліз гри в 2025 році).
Delta Force: Hawk Ops
Дата релізу невідома.
Ara: History Untold
Реліз 24 вересня 2024 року.