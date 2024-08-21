У часи COVID-19 в Японії діяло унікальне обмеження: аби придбати ігрову консоль потрібно було виграти цю можливість в лотерею. Саме цей фактор дозволив журналу Nature Human Behaviour провести цікаве дослідження.

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Відеоігри знижують стрес та роблять людей щасливими

У рамках наукової праці, протягом 2020-22 років було опитано майже 100 тисяч людей віком від 10 до 69 років.

Опитування оцінювало їхній рівень стресу, тривожності та вдоволення життям в цілому.

Серед загальної кількості респондентів було 8 тисяч "переможців" консольної лотереї й, як виявилося, наявність бодай одного ігрового девайса суттєво допомагає покращити психологічний стан.

Зазначається, що геймери ставали більш задоволені власним життям, а ефект був співмірний з отриманням підвищення на роботі чи покращенням умов проживання.

Яка консоль найкраще втамовує стрес

Цікаво, що вплив консолей на психіку геймерів не був однаковим.

Найкращі показники у зменшенні стресу показала Nintendo Switch, а ефект від володіння нею науковці навіть порівняли з відвідуванням психотерапевта.

На другому місці опинилася PlayStation 5, яка показала хоча й слабший, але відчутний позитивний ефект на ментальне здоров'я геймерів.

Крім того, науковці виявили цікаву закономірність: Switch більше допомагала зрілим чоловікам, які окрім іншого використовували її як інструмент для сімейного дозвілля, в той час, як PS 5 стала більшою розрадою для молоді.