Легендарный Даниэль Вавра из чешской студии Warhorse осчастливил украинских геймеров, поделившись интересным изображением в соцсети Х (бывший твитер).

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Там сценарист оригинальных игр Mafia и разработчик Kingdom Come: Deliverance выложил фото с перечнем локализаций будущего сиквела средневековой RPG, где среди 15 языков нашлось место и соловьиной.

Языки, которые получат локализацию в KCD 2/ Фото с X

Хотя мы не получим озвучки, а будем иметь только текстовую локализацию – это все равно удивительно приятно и важно, поскольку продолжает "бум" на украинский в топовых видеоиграх, как вот в Senua's Saga: Hellblade II.

Релиз Kingdom Come: Deliverance II планируется до конца 2024 года, а выйдет игра на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

В Warhorse утверждают, что будущий проект станет "идеальным сиквелом", поскольку в нем разработчики реализуют все идеи и желаемый масштаб, от которого пришлось отказаться в оригинальной игре из-за нехватки бюджета и опыта.

Трейлер игры – смотрите видео

Поэтому, рекомендуем добавлять Kingdom Come: Deliverance II в список желаемого в Steam и обязательно играть в проект на релизе, чтобы показать разработчикам, что они не прогадали, доверившись украинской аудитории.