Легендарний Даніель Вавра з чеської студії Warhorse ощасливив українських геймерів, поділившись цікавим зображенням у соцмережі Х (колишній твітер).

Цікаво Нічний кошмар перфекціоністів: 5 відеоігор, які найважче завершити на 100%

Там сценарист оригінальних ігор Mafia та розробник Kingdom Come: Deliverance виклав фото з переліком локалізацій майбутнього сиквелу середньовічної RPG, де серед 15 мов знайшлося місце й солов'їній.

Мови, які отримають локалізацію в KCD 2/ Фото з X

Хоча ми не отримаємо озвучки, а матимемо лише текстову локалізацію – це все одно напрочуд приємно та важливо, оскільки продовжує "бум" на українську у топових відеоіграх, як от в Senua's Saga: Hellblade II.

Реліз Kingdom Come: Deliverance II планується до кінця 2024 року, а вийде гра на ПК, PS5 та Xbox Series X/S.

У Warhorse стверджують, що майбутній проєкт стане "ідеальним сиквелом", оскільки в ньому розробники реалізують всі ідеї та бажаний масштаб, від якого довелося відмовитися в оригінальній грі через брак бюджету та досвіду.

Трейлер гри – дивіться відео

Отож, рекомендуємо додавати Kingdom Come: Deliverance II в бажане в Steam та обов'язково грати в проєкт на релізі аби показати розробникам, що вони не прогадали, довірившись українській аудиторії.