У 2017 році світ побачила інді-гра Hellblade: Senua's Sacrifice, яка вразила широкий загал неймовірною концепцією та роботою зі звуком. Минуло цілих 7 років і Ninja Theory презентують сиквел свого психологічного трилеру, який редакції Games 24 випала нагода зіграти одними з перших завдяки Xbox.

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Senua's Saga: Hellblade II – це не просто гра, а мистецький акт та технологічний шедевр, але про все по черзі.

Про що сюжет?

Чи готові ви до подорожі крізь темряву, сповнену епічних битв, міфічних істот та привидів минулого?

Головна героїня – Сенуа, воїтелька, наділена силою чи прокляттям бачити та чути те, чого не розуміють інші. На початку гри вона потрапляє в кораблетрощу та опиняється у незвіданих для себе суворих землях, натхненних Ісландією 10-го сторіччя, відчуваючи, що має бути саме тут.

Важко говорити про сюжет гри, уникаючи спойлерів, тому просто констатуємо, що на острів її привела сама доля, а покликанням дівчини є зупинити місцевих рабовласників та ще більше зло, яке приховується за ними.

Для цього їй доведеться пройти через смертельні випробування, знайти нових друзів та врешті постати перед важким вибором.

Трейлер гри – дивитися відео

Ігровий процес

Геймлей новинки стоїть на 3 стовпах: дослідження, головоломки та бійки.

Якщо розглядати кожен по черзі, то дослідження – це неймовірний аспект гри. Хоча Senua's Saga: Hellblade II це повністю лінійний проєкт, локації вдалися Ninja Theory просто блискуче. Не дарма команда провела величезну кількість часу, фільмуючи побережжя Ісландії.

Краєвиди гри / Фото Xbox

Любителям зібрати усі трофеї в грі також знайдеться чим зайнятися, адже розробники дбайливо заховали світом чимало секретиків і щоби їх помітити потрібно бути вельми уважним. Наприклад, нам вдалося знайти лише 3 з 18 "стовпів історії".

Головоломки грають найбільшу роль. Починаючи з доволі легких, в міру просування сюжетом, завдання, що постають перед гравцем важчають та обростають новими елементами.

Себто, наприкінці ви вирішуєте буквально ті ж головоломки, що й на початку, але вони вже є більш комплексними та потребують використання різних механік.

Хоча у такий спосіб гра нібито прогресує, саме через це подекуди здається, що загадки занадто одноманітні, що іноді може навіть втомлювати.

Цікаво! Участь у розробці гри приймало всього близько 80 спеціалістів.

Бойова система у Senu'as Saga: Hellblade II теж доволі незвична. У грі фактично немає інтерфейсу, тож підказку про необхідність ухилитися від ворожої атаки ви отримаєте хіба що від одного з голосів у голові героїні, або ж коли зброя вашого опонента засвітиться червоним чи синім відтінками.

Останній означає, що атаку можна парирувати. Це дає змогу або прикінчити ворога одразу, або ж отримати заряд для "дзеркала", яке є доволі сильним знаряддям у руках Сенуа. Ця реліквія дозволяє зупинити час аби одним махом прикінчити грізних суперників, або ж врятуватися від загибелі в останній момент.

Різноманіття опонентів, до речі, на відміну від головоломок, є великим. Тут тобі й берсерки й своєрідні маги вогню і великі опоненти, озброєні важкими дворучними сокирами тощо.

Щоправда, секвенції з поєдинками іноді видаються занадто затягнутими й впродовж них складається враження, що вороги не збираються закінчуватися. Хоча битися у Senu'as Saga: Hellblade II доволі весело, це водночас і дуже стресово, тож будьте готові.

Сильні сторони

Загалом, якщо розглядати проєкт Ninja Theory лише через призму різноманіття ігрового процесу – вам, скоріше за все, він не сподобається. Однак, головні чесноти гри з лихвою компенсують деяку одноманітність геймплейних рішень.

Усі анімації та рухи в Senu'as Saga: Hellblade II зроблені за допомоги технології Motion Capture, яку студія використала на повну. Впродовж всього проходження, нас не покидало відчуття, що ми дивимось якийсь з кращих голлівудських фільмів.

Виконавиця ролі Сенуа, акторка Меліна Юргенс зробила блискучу роботу та зіграла свою героїню на межі геніальності. Не підвели й інші актори.

Залаштунки фільмування – перегляньте ролик

Усе це розробники дбайливо обрамили у неймовірно мальовничий та епічний світ, який просто зачаровує своїми краєвидами: від просторих рівнин та гірських пейзажів до глибоких печер.

Окремою сторінкою в історії ігрової індустрії є аудіодизайн Senu'as Saga: Hellblade II.

Зауважте, гру необхідно грати в навушниках аби відчути усю майстерність Ninja Theory у роботі зі звуком.

Бінауральний аудіосупровід дарує таке занурення в проєкт, аналогів якому не має жодна гра.

Кожен порух вітру, кожен крок героїв, крапля води чи будь-що інше озвучено настільки якісно, що цю неперевершену роботу не передати словами – треба лишень слухати самотужки й повірте, мурашки по шкірі вам гарантовані не одноразово.

До того ж музика у грі також просто неймовірна та завжди доречна й ідеально підкреслює ситуацію, яку супроводжує.

Чудово порається гра і з тим аби налякати гравця. Хоча тут є стандартні для досягнення цієї мети випадки з використанням "скрімерів", боятися та відчувати холодок на шкірі від кожного звуку змушують не вони, а темна й гнітюча атмосфера, особливо у рівнях з печерами.

Було б безглуздо не віднести до плюсів гри її наявність у підписці Xbox Game Pass (повна ціна проєкту 925 гривень), а також офіційну українську текстову локалізацію.

Остання до речі виконана на дуже хорошому рівні й за все проходження нами не було помічено жодних проблем.

Мінуси та "підводні камені"

На превеликий жаль, без мінусів у Ninja Theory не обійшлося.

Ми не будемо відносити до них те, що проєкт доволі короткий (проходження зайняло у нас близько 9 годин), адже перша частина була такою ж, та й загалом це було проговорено студією ще до релізу.

Проблема з часом скоріше в іншому – у відчутті, ніби розробники намагалися штучно уповільнити гравця у тих чи інших моментах, аби розтягнути хронометраж.

Можливо, це лише наше суб'єктивне відчуття, але десь персонаж не може бігти, десь секвенція з поєдинком занадто довга – усе це в купі з іншими дрібницями точно додало до таймера проходження з добру годину і це не було б так помітно, якби проєкт був на 70 годин, але у випадку з Senu'as Saga: Hellblade II це не так, а отже викликає певний дискомфорт і відчуття "топтання" на місці.

Один з опонентів у грі / Фото Xbox

Окрім того, бойова система дуже дивно реєструє удари та ухиляння. Її концепція є доволі цікавою, поєдинки видовищні та гарно зрежисовані, але, до прикладу, як нормально ухилятися від атак вогнем місцевих драугрських "шаманів", ми не зрозуміли навіть до кінця проходження.

Наш вердикт – 8 з 10

У підсумку, ми рекомендуємо ні в якому випадку не пропускати Senu'as Saga: Hellblade II.

Безперечно, це проєкт не для всіх, але він здатен подарувати унікальні емоції та враження, яких не знайдеш деінде. Це не просто гра – це аудіовізуальна подорож Ісландією, приправлена містичним сюжетом та філософськими сенсами, що точно буде до смаку геймерам, які цінують в іграх передусім наратив.

Щодо власників підписки Xbox Game Pass, то для них це й узагалі "мастплей", особливо, щоби показати розробникам гарні цифри у грі з українською локалізацією аби таких проєктів ставало ще більше.