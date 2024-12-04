Тренд на "українізацію" відеоігор продовжуються семимильними кроками, адже відома студія HANGAR 13 оновила сторінку своєї наступної гри в Steam, додавши в список мов українську, інформує 24 Канал.

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Італійська мафія "заговорить" українською

Звісно, мова про довгоочікуване продовження серії Mafia, яке було анонсоване в серпні 2024 року на виставці Gamescom.

Події гри Mafia: The Old Country відбуватимуться на мальовничій та жорстокій Сицилії та обіцяють перенести гравця в часи підпілля 1900-их років.

Трейлер гри – дивіться відео

Різноманітні розробники не вперше виражають солідарність з українськими гравцями, адже інша відома студія – Warhorse вже доволі давно повідомила, що додасть українську в Kingdom Come: Deliverance II.

Отож, для нас з'явився ще один привід чекати на реліз Mafia: The Old Country, який наразі заплановано на 2025 рік.