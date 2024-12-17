24 Канал составил список из 10 лучших игр для PS5, которые можно купить прямо сейчас. Все они вышли в конце 2023-го и в 2024 году, часть из них – новые тайтлы, а другие – римейки охватывающие различные жанры и стили.

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Astro Bot



Astro Bot / Фото PlayStation

Дата выхода: 6 сентября 2024 года

Жанр: 3D-платформер

Разработчик: Team Asobi

Astro Bot – это ностальгическое и радостное возвращение к истокам 3D-платформеров, которое часто сравнивают с классикой, например Super Mario 64 от Nintendo. Игра предлагает яркий и креативный мир, наполненный игривыми отсылками к игровому наследию Sony.

Благодаря умному использованию тактильной обратной связи DualSense и управления движением, игроки могут ощутить всю полноту эффектов от плавания, передвижения, прыжков и карабканья. Прорываться сквозь фантастические уровни, напоминающие любовные письма к истории PlayStation, невероятно весело. Это must-have для каждого владельца PS5.

Кроме того, Asto Bot победил в номинации "Игра года" на The Games Award 2024 года.

The Last of Us Part II: Remastered



The Last Of Us Part II: Remastered / Фото PlayStation

Дата выхода: 19 января 2024 года

Жанр: Нарративный постапокалиптический шутер от третьего лица

Разработчик: Naughty Dog

Ремастер культовой игры для PS5. Оригинальная The Last of Us Part II признана критиками, а ремастер предлагает новые возможности, такие как режим выживания No Return и доступ к незавершенному контенту "Затерянных уровней".

Эта версия игры также сохраняет эмоциональную глубину и потрясающий сюжет, которые сделали оригинальную игру культурным феноменом, а также улучшает визуальную составляющую, поскольку современная консоль способна продемонстрировать лучшую картинку.

Final Fantasy VII: Rebirth



Final Fantasy VII: Rebirth / Фото Square Enix

Дата выхода: 29 февраля 2024 года

Жанр: Тактический приключенческий экшн JRPG

Разработчик: Square Enix

Final Fantasy VII Remake получила одни из самых высоких оценок этого года за захватывающие стратегические бои, очаровательных персонажей, потрясающее изображение Мидгара и то, что она стоит отдельно от оригинала.

Версия для PS5, продающаяся как Final Fantasy VII Remake: Intergrade, значительно улучшает графику и производительность игры, предлагая два режима: один из них позволяет играть в 4K с более низкой частотой кадров, а другой предоставляет приоритет запуску игры с частотой 60 кадров в секунду, жертвуя некоторыми графическими улучшениями.

Кстати, издание Intergrade также содержит DLC Intermission с новой историей.

Baldur's Gate 3



Baldur`s Gate 3 / Фото Larian Studios

Дата выхода: 3 августа 2023 года

Жанр: Изометрическая ролевая игра в стиле Dungeons & Dragons

Разработчик: Larian Studios

Baldur's Gate 3 предлагает игрокам возможность создавать собственных персонажей и принимать решения, изменяющие сюжет, в большой ролевой игре, которая управляется историей. Благодаря сетевым возможностям PS5 игроки могут легко присоединиться к друзьям для совместного приключения.

Глубокая кастомизация, интерактивное повествование и несколько возможных концовок делают эту игру выдающейся в жанре ролевых игр.

Spider-Man 2



Spider-Man 2 / Фото PlayStation

Дата выхода: 20 октября 2023 года

Жанр: Приключенческий боевик в открытом мире

Разработчик: Insomniac Games

Spider-Man 2 развивает успех своей предшественницы развивает успех своей предшественницы благодаря расширенной боевой механике, которая включает использование способностей симбионта Венома. Игроки могут переключаться между Питером Паркером и Майлзом Моралесом.

Благодаря расширенному Нью-Йорку, механике размахивания паутиной и улучшенной графике, Spider-Man 2 – это одна из лучших игр для PS5.

Helldivers 2



Helldivers 2 / Фото Arrowhead Game Studios

Дата выхода: 8 февраля 2024 года

Жанр: Командный онлайн шутер от третьего лица

Разработчик: Arrowhead Game Studios

Helldivers 2 выводит кооперативный геймплей на новый уровень, позволяя игрокам объединяться в команды для выполнения остросюжетных миссий против инопланетных противников.

Азарт, который вызывает возможность нанести тактический воздушный удар и мощное оружие, добавляет составляющей стратегии и тактики к хаосу, который творится на поле боя. Сочетание командной работы и безумного экшена делает каждую миссию похожей на эпическое научно-фантастическое приключение.

Alan Wake 2



Alan Wake 2 / Фото Remedy Entertainment

Дата выхода: 27 октября 2023 года

Жанр: Жуткий шутер от третьего лица в жанре ужасов выживания

Разработчик: Remedy Entertainment

Alan Wake 2 – долгожданное продолжение, которое мастерски сочетает в себе ужасы, детектив и экшн. Игроки управляют как Аланом Уэйком, так и Сагой Андерсон, агентом ФБР, которая расследует сверхъестественные явления в Брайт-Фоллз.

С жутким сюжетом и отсылками к другим работам Remedy, эта игра в жанре survival horror точно станет незабываемым опытом для поклонников психологических триллеров.

Control: Ultimate Edition



Control: Ultimate Edition / Фото Remedy Entertainment

Дата выхода: 2019 (обновленное издание для PS5 Ultimate Edition в 2024 году)

Жанр: Приключенческий боевик от третьего лица

Разработчик: Remedy Entertainment

Хотя Control была замечательной игрой, когда она вышла в 2019 году, она имела некоторые проблемы с производительностью на PS4, особенно на базовых моделях. С мощностью PS5 Control работает на удивление хорошо. Физика частиц в 4K действительно впечатляет.

В Ultimate издание входят оба дополнения к Control, которые расширяют историю, полную неожиданностей и загадок. Если вы пропустили Control во время первого прохождения, теперь вы можете сыграть в нее в идеальной форме на PS5.

Dragon's Dogma 2



Dragon's Dogma 2 / Фото Capcom

Выпущено: 2024

Жанр: Action RPG

Разработчик: Capcom

После более чем десятилетнего существования в качестве культового хита, Dragon's Dogma наконец-то получила свое долгожданное продолжение.

Dragon's Dogma 2 сохраняет все, что сделало первую игру такой незабываемой и развивает ее с большим размахом и более сложной атмосферой. Кроме того, игра превосходит первую часть в эпических моментах, включая одну из лучших битв с боссами, которые лишь можно увидеть среди ролевых игр.

Все это делает мир игры чрезвычайно увлекательным, полным маленьких моментов, которые создают живую реальность, переполненную историями, к которой причастны вы сами.

Call of Duty: Black Ops 6



Call of Duty: Black Ops 6 / Фото Treyarch

Дата выхода: 2024

Жанр: Шутер от первого лица

Разработчик: Treyarch

Серия Call of Duty уже много лет является одним из лидеров продаж, но некоторые игры CoD явно лучше других. Black Ops 6 – это разнообразный экшн, и лучшая игра серии за последнее время. История, разворачивающаяся в 1990-х годах, отправляет вас на захватывающие миссии на фоне глобальных исторических событий.

Что касается многопользовательской игры, то новые омни-движения делают матчи быстрыми и плавными, особенно с добавлением новых карт, которые позволяют вам исследовать пространство различными способами. Пересмотренная система перков поможет специализироваться в соответствии со стилем игры. Call of Duty заслужила свою репутацию не просто так, и эта последняя версия показывает, почему.

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Библиотека игр для PlayStation 5 продолжает пополняться высококачественными релизами, которые используют всю мощность системы, захватывающую тактильную обратную связь и быстрое время загрузки. От платформеров до ужастиков, от ролевых игр до кооперативных шутеров – на PS 5 можно найти что угодно на ваш вкус. Надеемся, что среди этих 10 игр вы найдете что-то для себя.