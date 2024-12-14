Кажется, что интересные находки игроков STALKER 2 не собираются заканчиваться, на радость всем поклонникам украинской игры, информирует 24 Канал.

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Вакарчук или ядерный взрыв?

На этот раз на просторах Зоны нашли отсылку, которую можно расценить очень и очень двояко.

На одной из локаций, игроки STALKER 2 могут обнаружить скелет в открытом холодильнике.

Двойная пасхалка в STALKER 2 / Скриншот с Reddit

Знающие американский кинематограф геймеры сразу вынесли вердикт – это отсылка на культовую сцену из фильма "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа", где герой спасается от ядерного взрыва, залезая в холодильник.

Та самая сцена из фильма – смотрите видео

Однако, очень похожий эпизод есть и в истории украинской эстрады.

Речь об одном из первых клипов легендарной группы Океан Эльзы на песню "Там, де нас нема", где Слава Вакарчук, одному Богу известно почему, исполняет львиную часть композиции прямо из холодильника.

Клип группы – освежите в памяти

Поэтому, в соцсети X начались настоящие словесные баталии насчет того, на что же именно планировали эту "пасхалку" разработчики.

Пока окончательного ответа на этот вопрос нет, но нам кажется, что это не очень важно и наоборот круто, что она является "двойной", ведь западные геймеры сразу вспомнят об Инди, а только украинцы поймут дополнительный контекст.