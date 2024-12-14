Здається, що цікаві знахідки гравців STALKER 2 не збираються закінчуватися, на радість усім шанувальникам української гри, інформує 24 Канал.

До теми У STALKER 2: Серце Чорнобиля знайшли "великодку" на легендарний український мем

Вакарчук чи ядерний вибух?

Цього разу на просторах Зони знайшли посилання, яке можна розцінити дуже й дуже двояко.

На одній з локацій, гравці STALKER 2 можуть виявити скелет у відкритому холодильнику.

Подвійна великодка у STALKER 2 / Скриншот з Reddit

Обізнані в американському кінематографі геймери одразу винесли вердикт – це посилання на культову сцену з фільму "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа", де герой рятується від ядерного вибуху, залізши до холодильника.

Та сама сцена з фільму – дивіться відео

Одначе, дуже схожий епізод є і в історії української естради.

Мова про один з перших кліпів легендарного гурту Океан Ельзи на пісню "Там, де нас нема", де Славко Вакарчук, одному Богові відомо чому, виконує левову частину композиції прямісінько з холодильника.

Кліп гурту – освіжіть у пам'яті

Отож, у соцмережі X почалися справжні словесні баталії на рахунок того, на що ж саме планували цю "великодку" розробники.

Поки що остаточної відповіді на це запитання немає, але нам здається, що це не дуже важливо і навпаки круто, що вона є "подвійною", адже західні геймери одразу згадають про Інді, а лише українці зрозуміють додатковий контекст.