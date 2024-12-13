Є у світі відеоігор речі, які не набридають гравцям практично ніколи й одна з них – це дотепні "великодки", яких у STALKER 2 виявилося більш ніж достатньо, інформує 24 Канал.

Корисно Довідник STALKER 2: про це потрібно знати перед тим, як зануритися у гру

Ой, не чує баба

Користувач соцмережі X під ніком Шукач Натхнення, поділився цікавим спостереженням з Зони.

На одній з локацій можна побачити відерце, в якому колись була жовта фарба, а поруч з ним на підлозі пляму в якій красуються три загадкові символи: "9", "10" та "чи" поміж ними.

Знахідка у грі / Скриншот GSC Game World / @AtorZn

Як влучно підмітив автор допису, жоден західний геймер не зрозуміє їхнього значення, але українцям все зрозуміло одразу.

Це кмітлива "великодка" на легендарний український мем, в якому бабуся так і не змогла розчути у телефоні котра ж зараз година дев'ята чи десята.

Культовий мем – освіжіть у пам'яті

Геймери залишилися в захваті від цієї деталі, яка зайвий раз демонструє яку фантастичну роботу проробили розробники з GSC Game World аби Зона була живою та українською як ніколи.