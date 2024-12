24 Канал склав список з 10 найкращих ігор для PS5, які можна купити прямо зараз. Усі вони вийшли у кінці 2023-го та у 2024 році, частина з них – нові тайтли, а інші – римейки що охоплюють різні жанри та стилі.

Astro Bot



Astro Bot / Фото PlayStation

Дата виходу: 6 вересня 2024 року

Жанр: 3D-платформер

Розробник: Team Asobi

Astro Bot – це ностальгічне та радісне повернення до витоків 3D-платформерів, яке часто порівнюють із класикою, як-от Super Mario 64 від Nintendo. Гра пропонує яскравий і креативний світ, наповнений грайливими відсиланнями до ігрової спадщини Sony.

Завдяки розумному використанню тактильного зворотного зв'язку DualSense та керування рухом, гравці можуть відчути всю повноту ефектів від плавання, пересування, стрибків та карабкання. Прориватися крізь фантастичні рівні, що нагадують любовні листи до історії PlayStation, неймовірно весело. Це must-have для кожного власника PS5.

Крім того, Asto Bot переміг у номінації "Гра року" на The Games Award 2024 року.

The Last of Us Part II: Remastered



The Last Of Us Part II: Remastered / Фото PlayStation

Дата виходу: 19 січня 2024 року

Жанр: Наративний постапокаліптичний шутер від третьої особи

Розробник: Naughty Dog

Ремастер культової гри для PS5. Оригінальна The Last of Us Part II визнана критиками, а ремастер пропонує нові можливості, як-от режим виживання No Return та доступ до незавершеного контенту "Загублених рівнів".

Ця версія гри також зберігає емоційну глибину та приголомшливий сюжет, які зробили оригінальну гру культурним феноменом, а також покращує візуальну складову, оскільки сучасна консоль здатна продемонструвати кращу картинку.

Final Fantasy VII: Rebirth



Final Fantasy VII: Rebirth / Фото Square Enix

Дата виходу: 29 лютого 2024 року

Жанр: Тактичний пригодницький екшн JRPG

Розробник: Square Enix

Final Fantasy VII Remake отримала одні з найвищих оцінок цього року за захоплюючі стратегічні бої, чарівних персонажів, приголомшливе зображення Мідгара і те, що вона стоїть окремо від оригіналу.

Версія для PS5, що продається як Final Fantasy VII Remake: Intergrade, значно покращує графіку та продуктивність гри, пропонуючи два режими: один з них дозволяє грати в 4K з нижчою частотою кадрів, а інший надає пріоритет запуску гри з частотою 60 кадрів в секунду, жертвуючи деякими графічними покращеннями.

До речі, видання Intergrade також містить DLC Intermission з новою історією.

Baldur's Gate 3



Baldur`s Gate 3 / Фото Larian Studios

Дата виходу: 3 серпня 2023 року

Жанр: Ізометрична рольова гра в стилі Dungeons & Dragons

Розробник: Larian Studios

Baldur's Gate 3 пропонує гравцям можливість створювати власних персонажів та приймати рішення, що змінюють сюжет, у великій рольовій грі, яка керується історією. Завдяки мережевим можливостям PS5 гравці можуть легко приєднатися до друзів для спільної пригоди.

Глибока кастомізація, інтерактивне оповідання та кілька можливих кінцівок роблять цю гру видатною в жанрі рольових ігор.

Spider-Man 2



Spider-Man 2 / Фото PlayStation

Дата виходу: 20 жовтня 2023 року

Жанр: Пригодницький бойовик у відкритому світі

Розробник: Insomniac Games

Spider-Man 2 розвиває успіх своєї попередниці завдяки розширеній бойовій механіці, яка включає використання здібностей симбіонта Венома. Гравці можуть перемикатися між Пітером Паркером та Майлзом Моралесом.

Завдяки розширеному Нью-Йорку, механіці розмахування павутиною та покращеній графіці, Spider-Man 2 – це одна з найкращих ігор для PS5.

Helldivers 2



Helldivers 2 / Фото Arrowhead Game Studios

Дата виходу: 8 лютого 2024 року

Жанр: Командний онлайн шутер від третьої особи

Розробник: Arrowhead Game Studios

Helldivers 2 виводить кооперативний геймплей на новий рівень, дозволяючи гравцям об'єднуватися в команди для виконання гостросюжетних місій проти інопланетних противників.

Азарт, який викликає можливість завдати тактичного повітряного удару та потужна зброя, додає складової стратегії й тактики до хаосу, який твориться на полі бою. Поєднання командної роботи та шаленого екшену робить кожну місію схожою на епічну науково-фантастичну пригоду.

Alan Wake 2



Alan Wake 2 / Фото Remedy Entertainment

Дата виходу: 27 жовтня 2023 року

Жанр: Моторошний шутер від третьої особи в жанрі жахів виживання

Розробник: Remedy Entertainment

Alan Wake 2 – довгоочікуване продовження, яке майстерно поєднує в собі жахи, детектив та екшн. Гравці керують як Аланом Вейком, так і Сагою Андерсон, агентом ФБР, яка розслідує надприродні явища в Брайт-Фоллз.

З моторошним сюжетом і відсиланнями до інших робіт Remedy, ця гра в жанрі survival horror точно стане незабутнім досвідом для шанувальників психологічних трилерів.

Control: Ultimate Edition



Control: Ultimate Edition / Фото Remedy Entertainment

Дата виходу: 2019 (оновлене видання для PS5 Ultimate Edition в 2024 році)

Жанр: Пригодницький бойовик від третьої особи

Розробник: Remedy Entertainment

Хоча Control була чудовою грою, коли вона вийшла у 2019 році, вона мала деякі проблеми з продуктивністю на PS4, особливо на базових моделях. З потужністю PS5 Control працює напрочуд добре. Фізика частинок у 4K справді вражає.

До Ultimate видання входять обидва доповнення до Control, які розширюють історію, сповнену несподіванок і загадок. Якщо ви пропустили Control під час першого проходження, тепер ви можете зіграти в неї в ідеальній формі на PS5.

Dragon's Dogma 2



Dragon's Dogma 2 / Фото Capcom

Випущено: 2024

Жанр: Action RPG

Розробник: Capcom

Після понад десятирічного існування як культового хіта, Dragon's Dogma нарешті отримала своє довгоочікуване продовження.

Dragon's Dogma 2 зберігає все, що зробило першу гру такою незабутньою і розвиває її з більшим розмахом та складнішою атмосферою. Крім того, гра перевершує першу частину в епічних моментах, включаючи одну з найкращих битв з босами, які лиш можна побачити серед рольових ігор.

Все це робить світ гри надзвичайно захоплюючим, сповненим маленьких моментів, які створюють живу реальність, переповнену історіями, до якої причетні ви самі.

Call of Duty: Black Ops 6



Call of Duty: Black Ops 6 / Фото Treyarch

Дата виходу: 2024

Жанр: Шутер від першої особи

Розробник: Treyarch

Серія Call of Duty вже багато років є одним з лідерів продажів, але деякі ігри CoD явно кращі за інші. Black Ops 6 – це різноманітний екшн, і найкраща гра серії за останній час. Історія, що розгортається у 1990-х роках, відправляє вас на захоплюючі місії на тлі глобальних історичних подій.

Що стосується багатокористувацької гри, то нові омні-рухи роблять матчі швидкими та плавними, особливо з додаванням нових карт, які дозволяють вам досліджувати простір у різні способи. Переглянута система перків допоможе спеціалізуватися відповідно до стилю гри. Call of Duty заслужила свою репутацію не просто так, і ця остання версія показує, чому.

Бібліотека ігор для PlayStation 5 продовжує поповнюватися високоякісними релізами, які використовують всю потужність системи, захоплюючий тактильний зворотний зв'язок і швидкий час завантаження. Від платформерів до жахів, від рольових ігор до кооперативних шутерів – на PS 5 можна знайти будь-що на ваш смак. Маємо надію, що серед цих 10 ігор ви знайдете щось для себе.