Скільки це коштує
На сторінках обох товарів компанія вказує, що статуї мають масштаб ½, тобто половину реального росту Геральта і Цірілли. Однак там же в описі йдеться, що висота другої статуї – 106 сантиметрів, а це означає, що в грі героїня мала би бути зростом 2 метри й 12 сантиметрів мінімум. В цілому орієнтуватись варто саме на точні заміри, а не приблизну оцінку, пише 24 Канал.
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Статуетка Геральта має такі характеристики:
- Високодеталізована копія Геральта з відрубаною головою ворога.
- Литий корпус з полімерної смоли.
- Виготовлені на замовлення обладунки Kaer Morhen зі шкіри преміум-класу та справжньої кольчуги.
- Справжній металевий набір вовчих мечів.
- Реалістична силіконова шкіра.
- Індивідуально пробите волосся на обличчі та голові.
- Скляні очі.
- Знімний плащ.
- Обмежений тираж 500 екземплярів.
- Доступно по всьому світу.
Статуя Геральта із Рівії / Фото Pure Arts
Геральт тримає в одній руці щойно відрубану голову лиходія, а в іншій – свій культовий срібний меч школи Вовка, заплямований кров'ю. І це справді найдеталізованіша статуя, яку ви тільки можете знайти. Художники вручну нанесли кожен елемент, кожен мазок фарби, краплі крові, шрам та інше.
Статуя Геральта із Рівії / Фото Pure Arts
Висота статуї – 110 сантиметрів. Ширина – 70 сантиметрів. Вага – 14 кілограмів.
Статуетка Цірілли має схожі характеристики:
- Гіпердеталізована статуя Цірі.
- Ручна робота, справжній одяг.
- Скляні очі.
- Силіконова шкіра.
- Натуральна шкіра в складі одягу.
- Металева зброя та акценти.
- Індивідуально пробите синтетичне волосся.
- Знімний хутряний комір.
- Обмежена серія з 500 штук
- Доступно по всьому світу.
Статуетка Цірілли / Фото Pure Arts
Зростом понад 3,5 фути, Цірі з Цінтри є взірцем мужності, сили та елегантності. Вона виймає металевий меч з-за спини, а біля її ніг на засніженому підніжжі лежить шолом Карантіра. Ця статуетка в ½ масштабу ретельно виготовлена та розфарбована вручну,
– пише виробник.
Висота статуї – 110 сантиметрів. Ширина – 70 сантиметрів. Вага – 14 кілограмів.
Статуетка Цірілли / Фото Pure Arts
Орієнтовна дата відвантаження обох статуеток – 4 квартал 2025 року.
Ціна статуї Геральта – 3 499 доларів. За Ціріллу просять 2 999 доларів. Разом за обидві доведеться віддати 6 498 доларів, що за нинішнім курсом становить понад 272 000 гривень.