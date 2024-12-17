Скільки це коштує

На сторінках обох товарів компанія вказує, що статуї мають масштаб ½, тобто половину реального росту Геральта і Цірілли. Однак там же в описі йдеться, що висота другої статуї – 106 сантиметрів, а це означає, що в грі героїня мала би бути зростом 2 метри й 12 сантиметрів мінімум. В цілому орієнтуватись варто саме на точні заміри, а не приблизну оцінку, пише 24 Канал.

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Статуетка Геральта має такі характеристики:

Високодеталізована копія Геральта з відрубаною головою ворога.

Литий корпус з полімерної смоли.

Виготовлені на замовлення обладунки Kaer Morhen зі шкіри преміум-класу та справжньої кольчуги.

Справжній металевий набір вовчих мечів.

Реалістична силіконова шкіра.

Індивідуально пробите волосся на обличчі та голові.

Скляні очі.

Знімний плащ.

Обмежений тираж 500 екземплярів.

Доступно по всьому світу.

Статуя Геральта із Рівії / Фото Pure Arts

Геральт тримає в одній руці щойно відрубану голову лиходія, а в іншій – свій культовий срібний меч школи Вовка, заплямований кров'ю. І це справді найдеталізованіша статуя, яку ви тільки можете знайти. Художники вручну нанесли кожен елемент, кожен мазок фарби, краплі крові, шрам та інше.

Статуя Геральта із Рівії / Фото Pure Arts

Висота статуї – 110 сантиметрів. Ширина – 70 сантиметрів. Вага – 14 кілограмів.

Статуетка Цірілли має схожі характеристики:

Гіпердеталізована статуя Цірі.

Ручна робота, справжній одяг.

Скляні очі.

Силіконова шкіра.

Натуральна шкіра в складі одягу.

Металева зброя та акценти.

Індивідуально пробите синтетичне волосся.

Знімний хутряний комір.

Обмежена серія з 500 штук

Доступно по всьому світу.

Статуетка Цірілли / Фото Pure Arts

Зростом понад 3,5 фути, Цірі з Цінтри є взірцем мужності, сили та елегантності. Вона виймає металевий меч з-за спини, а біля її ніг на засніженому підніжжі лежить шолом Карантіра. Ця статуетка в ½ масштабу ретельно виготовлена та розфарбована вручну,

– пише виробник.

Висота статуї – 110 сантиметрів. Ширина – 70 сантиметрів. Вага – 14 кілограмів.

Статуетка Цірілли / Фото Pure Arts

Орієнтовна дата відвантаження обох статуеток – 4 квартал 2025 року.

Ціна статуї Геральта – 3 499 доларів. За Ціріллу просять 2 999 доларів. Разом за обидві доведеться віддати 6 498 доларів, що за нинішнім курсом становить понад 272 000 гривень.