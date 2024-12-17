Сколько это стоит

На страницах обоих товаров компания указывает, что статуи имеют масштаб ½, то есть половину реального роста Геральта и Цириллы. Однако там же в описании говорится, что высота второй статуи – 106 сантиметров, а это означает, что в игре героиня должна быть ростом 2 метра и 12 сантиметров минимум. В целом ориентироваться стоит именно на точные замеры, а не приблизительную оценку, пишет 24 Канал.

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Статуэтка Геральта имеет следующие характеристики:

Высокодетализированная копия Геральта с отрубленной головой врага.

Литой корпус из полимерной смолы.

Изготовленные на заказ доспехи Kaer Morhen из кожи премиум-класса и настоящей кольчуги.

Настоящий металлический набор волчьих мечей.

Реалистичная силиконовая кожа.

Индивидуально пробитые волосы на лице и голове.

Стеклянные глаза.

Съемный плащ.

Ограниченный тираж 500 экземпляров.

Доступно по всему миру.

Статуя Геральта из Ривии / Фото Pure Arts

Геральт держит в одной руке только что отрубленную голову злодея, а в другой – свой культовый серебряный меч школы Волка, запятнанный кровью. И это действительно самая детализированная статуя, которую вы только можете найти. Художники вручную нанесли каждый элемент, каждый мазок краски, капли крови, шрам и прочее.

Статуя Геральта из Ривии / Фото Pure Arts

Высота статуи – 110 сантиметров. Ширина – 70 сантиметров. Вес – 14 килограммов.

Статуэтка Цириллы имеет схожие характеристики:

Гипердетализированная статуя Цирилли.

Ручная работа, настоящая одежда.

Стеклянные глаза.

Силиконовая кожа.

Натуральная кожа в составе одежды.

Металлическое оружие и акценты.

Индивидуально пробитые синтетические волосы.

Съемный меховой воротник.

Ограниченная серия из 500 штук

Доступно по всему миру.

Статуэтка Цириллы / Фото Pure Arts

Ростом более 3,5 футов, Цири из Цинтры является образцом мужества, силы и элегантности. Она вынимает металлический меч из-за спины, а у ее ног на заснеженном подножии лежит шлем Карантира. Эта статуэтка в ½ масштаба тщательно изготовлена и раскрашена вручную,

– пишет производитель.

Высота статуи – 110 сантиметров. Ширина – 70 сантиметров. Вес – 14 килограммов.

Статуэтка Цириллы / Фото Pure Arts

Ориентировочная дата отгрузки обеих статуэток – 4 квартал 2025 года.

Цена статуи Геральта – 3 499 долларов. За Цириллу просят 2 999 долларов. Итого за обе придется отдать 6 498 долларов, что по нынешнему курсу составляет более 272 000 гривен.