Сколько это стоит
На страницах обоих товаров компания указывает, что статуи имеют масштаб ½, то есть половину реального роста Геральта и Цириллы. Однако там же в описании говорится, что высота второй статуи – 106 сантиметров, а это означает, что в игре героиня должна быть ростом 2 метра и 12 сантиметров минимум. В целом ориентироваться стоит именно на точные замеры, а не приблизительную оценку, пишет 24 Канал.
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Статуэтка Геральта имеет следующие характеристики:
- Высокодетализированная копия Геральта с отрубленной головой врага.
- Литой корпус из полимерной смолы.
- Изготовленные на заказ доспехи Kaer Morhen из кожи премиум-класса и настоящей кольчуги.
- Настоящий металлический набор волчьих мечей.
- Реалистичная силиконовая кожа.
- Индивидуально пробитые волосы на лице и голове.
- Стеклянные глаза.
- Съемный плащ.
- Ограниченный тираж 500 экземпляров.
- Доступно по всему миру.
Статуя Геральта из Ривии / Фото Pure Arts
Геральт держит в одной руке только что отрубленную голову злодея, а в другой – свой культовый серебряный меч школы Волка, запятнанный кровью. И это действительно самая детализированная статуя, которую вы только можете найти. Художники вручную нанесли каждый элемент, каждый мазок краски, капли крови, шрам и прочее.
Статуя Геральта из Ривии / Фото Pure Arts
Высота статуи – 110 сантиметров. Ширина – 70 сантиметров. Вес – 14 килограммов.
Статуэтка Цириллы имеет схожие характеристики:
- Гипердетализированная статуя Цирилли.
- Ручная работа, настоящая одежда.
- Стеклянные глаза.
- Силиконовая кожа.
- Натуральная кожа в составе одежды.
- Металлическое оружие и акценты.
- Индивидуально пробитые синтетические волосы.
- Съемный меховой воротник.
- Ограниченная серия из 500 штук
- Доступно по всему миру.
Статуэтка Цириллы / Фото Pure Arts
Ростом более 3,5 футов, Цири из Цинтры является образцом мужества, силы и элегантности. Она вынимает металлический меч из-за спины, а у ее ног на заснеженном подножии лежит шлем Карантира. Эта статуэтка в ½ масштаба тщательно изготовлена и раскрашена вручную,
– пишет производитель.
Высота статуи – 110 сантиметров. Ширина – 70 сантиметров. Вес – 14 килограммов.
Статуэтка Цириллы / Фото Pure Arts
Ориентировочная дата отгрузки обеих статуэток – 4 квартал 2025 года.
Цена статуи Геральта – 3 499 долларов. За Цириллу просят 2 999 долларов. Итого за обе придется отдать 6 498 долларов, что по нынешнему курсу составляет более 272 000 гривен.