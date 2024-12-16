Быть или не быть

Если вы волновались, что Геральт, главный герой оригинальной трилогии, больше не появится, то студия имеет для вас хорошие новости: CD Projekt RED подтверждает его возвращение. "Он очень важен для нас и для Цири. Безусловно, он появится в игре", – говорит директор игры Себастьян Калемба. К сожалению, других деталей он не сообщил, сообщает 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.

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Я не могу сказать вам больше, но думаю, что обещания достаточно. Мы верим, что это путешествие, эта новая сага, эта новая трилогия точно для нее [Цириллы]",

– говорит Калемба.

Представители студии также рассказали в других комментариях, что планировали сделать Цири главной героиней следующих игр еще во время работы над третьей частью игры, The Witcher 3: The Wild Hunt.

"Это было в переговорах еще тогда, когда мы делали The Witcher 3: The Wild Hunt. Собственно, она уже была персонажем, за которого можно было играть, да? Поэтому это был естественный выбор", – рассказывает исполнительный продюсер Гося Митренга.

И действительно, потягом игры мы имели возможность несколько раз играть за Цириллу, чтобы увидеть ее путь побега от всадников Дикой охоты. Мы могли сражаться, использовать способности, ездить на лошадях и выполнять несколько коротких миссий.

Студия рассматривает The Witcher IV как историю происхождения Цири. Похоже на то, что она попадет в этот мир через некоторое время после окончания предыдущей истории. Она набралась некоторого опыта и умеет охотиться на монстров, готовить и использовать эликсиры, применять ведьмачьи знаки и какую-то свою собственную магию, которую мы увидели в трейлере.

Смотрите трейлер Witcher IV: видео

Однако не ожидайте, что она уже овладела этим ремеслом в совершенстве, как Геральт. По словам Госи Митренги, именно игроки будут формировать ее опыт и то, какой ведьмачкой она станет.

Геральт был настолько определенным, что имел свой собственный кодекс, который он разрабатывал годами. Поэтому он знал, что выбирать между А, Б и В, он был действительно определенным, заземленным. Цири больше на своем пути, определяя, как она справляется с проблемами, задачами, и я думаю, что это дает нам прекрасную возможность, а также для игроков, чтобы они могли определить ее на этом пути,

– сказала исполнительный продюсер.

Дата выхода The Witcher IV еще не определена. Игра уже запущена в полномасштабное производство, но пройдет не менее нескольких лет, прежде чем фанаты смогут погрузиться в проект.