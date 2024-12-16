Трейлер нового Ведьмака стал одним из лучших моментов церемонии TGA и породил немало бурных обсуждений в соцсетях, информирует 24 Канал.
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CDPR подтвердили новую актрису
Больше всего тем для дискуссии создала вокруг себя Цири, которая стала главной героиней новой RPG-трилогии.
В частности, геймеры принялись активно обсуждать "обновленную" внешность протагонистки и использование ею ведьмачьих эликсиров. Однако еще одна деталь из ролика заинтересовала фанатов.
Трейлер игры – смотрите видео
Речь о голосе "дитя-неожиданности", который показался геймерам иным, чем в предыдущих частях.
Вскоре после премьеры, разработчики из CDPR подтвердили эту догадку фанатов и рассказали, что взяли новую актрису озвучки на роль более взрослой Цири.
Ею стала Сиера Беркли – "талантливая актриса, которая поразила нас (CDPR, – ред.) своим энтузиазмом и вокальным актерским мастерством".
Новый голос Цири / Фото City Headshots Dublin 2019
Интересно! Увидеть игру Беркли можно в мини-сериале "Маленькие люди" и фильме "Swing Bout".
Причина смены исполнительницы пока неизвестны, однако Сиера уже успела получить похвалу от геймеров, ведь блестяще справилась со своей задачей в трейлере.