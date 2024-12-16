Трейлер нового Відьмака став одним з кращих моментів церемонії TGA та породив чимало бурхливих обговорень у соцмережах, інформує 24 Канал.

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CDPR підтвердили нову акторку

Найбільше тем для дискусії створила довкола себе Цирі, яка стала головною героїнею нової RPG-трилогії.

Зокрема, геймери заходилися активно обговорювати "оновлену" зовнішність протагоністки та використання нею відьмацьких еліксирів. Одначе ще одна деталь з ролика зацікавила фанатів.

Трейлер гри – дивіться відео

Мова про голос "дитя-несподіванки", який здався геймерам інакшим, аніж у попередніх частинах.

Невдовзі після прем'єри, розробники з CDPR підтвердили цей здогад фанатів та розповіли, що взяли нову акторку озвучення на роль дорослішої Цирі.

Нею стала Сієра Берклі – "талановита актриса, яка вразила нас (CDPR, – ред.) своїм ентузіазмом і вокальною акторською майстерністю".

Новий голос Цирі / Фото City Headshots Dublin 2019

Цікаво! Побачити гру Берклі можна у мінісеріалі "Маленькі люди" та фільмі "Swing Bout".

Причина зміни виконавиці наразі невідомі, одначе Сієра вже встигла отримати похвалу від геймерів, адже блискуче впоралася зі своїм завданням у трейлері.