Бути чи не бути

Якщо ви хвилювалися, що Геральт, головний герой оригінальної трилогії, більше не з'явиться, то студія має для вас хороші новини: CD Projekt RED підтверджує його повернення. "Він дуже важливий для нас і для Цірі. Безумовно, він з'явиться в грі", – говорить директор гри Себастьян Калемба. На жаль, інших деталей він не повідомив, повідомляє 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

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Я не можу сказати вам більше, але думаю, що обіцянки достатньо. Ми віримо, що ця подорож, ця нова сага, ця нова трилогія точно для неї [Цірілли]",

– каже Калемба.

Представники студії також розповіли в інших коментарях, що планували зробити Цірі головною героїнею наступних ігор ще під час роботи над третьою частиною гри, The Witcher 3: The Wild Hunt.

"Це було в переговорах ще тоді, коли ми робили The Witcher 3: The Wild Hunt. Власне, вона вже була персонажем, за якого можна було грати, так? Тож це був природний вибір", – розповідає виконавча продюсерка Гося Мітренга.

І дійсно, потягом гри ми мали змогу кілька разів грати за Ціріллу, щоб побачити її шлях втечі від вершників Дикого полювання. Ми могли битися, використовувати здібності, їздити на конях і виконати кілька коротких місій.

Студія розглядає The Witcher IV як історію походження Цірі. Схоже на те, що вона потрапить до цього світу через деякий час після закінчення попередньої історії. Вона набралася деякого досвіду й уміє полювати на монстрів, готувати й використовувати еліксири, застосовувати відьмачі знаки та якусь свою власну магію, яку ми побачили у трейлері.

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Однак не очікуйте, що вона вже опанувала це ремесло досконало, як Геральт. За словами Госі Мітренги, саме гравці формуватимуть її досвід і те, якою відьмачкою вона стане.

Геральт був настільки визначеним, що мав свій власний кодекс, який він розробляв роками. Тож він знав, що обирати між А, Б і В, він був справді визначеним, заземленим. Цірі більше на своєму шляху, визначаючи, як вона справляється з проблемами, завданнями, і я думаю, що це дає нам чудову можливість, а також для гравців, щоб вони могли визначити її на цьому шляху,

– сказала виконавча продюсерка.

Дата виходу The Witcher IV ще не визначена. Гра вже запущена в повномасштабне виробництво, але пройде не менше кількох років, перш ніж фанати зможуть зануритися в проєкт.