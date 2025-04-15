Cyberpunk 2077 прошла долгий путь искупления: от провального релиза и до супер удачного DLC, но она все еще не выполнила всех желаний фанатов, сообщает 24 Канал.

Интересно CD Projekt объяснили основное отличие между Цири и Геральтом как главными героями The Witcher

В сиквеле элементы "многопользовательской" игры

Многие геймеры желали увидеть в проекте многопользовательский режим, даже без конкретики о том, каким бы он должен был быть.

Выглядит так, что продолжение Cyberpunk 2077, также известное под кодовым названием "Project Orion", попытается реализовать эту прихоть публики.

Пока основные силы брошены на активную разработку The Witcher 4, которую создают по новому подходу, подразделение CDPR в Бостоне открыло новую вакансию, которая весьма заинтересовала поклонников вселенной Найт-Сити.

Для создания сиквела Cyberpunk 2077, студия ищет "старшего программиста геймплея", а в описании должности указано, что обязанности работника будут включать создание и поддержку игровых систем, которые могут работать как в однопользовательской, так и в многопользовательской игре. По сути, это гарантирует, что "Project Orion" будет иметь элементы многопользовательской игры.

Конечно, то, что задумали в CDPR, пока является абсолютной тайной, но только представить какой фурор произвел бы проект вроде GTA Online в сеттинге киберпанка достаточно, чтобы с нетерпением ждать любых дальнейших новостей на эту тему.