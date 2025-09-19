О запуске курса под названием "Grand Theft Auto: История" сообщил доцент кафедры истории Университета Теннесси Торе Олссон, рассказывает 24 Канал. Курс сразу стал чрезвычайно популярным среди студентов.

Что это именно за курс и как будет происходить преподавание?

Этот курс для старшекурсников предлагает студентам играть, читать и писать о серии игр GTA в историческом контексте.

Цель состоит в том, чтобы исследовать новейшую историю США через призму таких игр, как GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4 и GTA 5.

Я профессор, который преподавал и писал об американской истории через Red Dead Redemption. Я взволнован объявить о моем новом классе весной 26-го года @UTK, HIST 150, "Grand Theft America: История США с 1980 года через видеоигры GTA" Полное интервью: https://t.co/2H6BVJA2vC - Tore Olsson (@ToreCarlOlsson) 19 сентября, 2025

Программа курса охватывает широкий спектр тем, отраженных в играх. Студенты будут анализировать, как франшиза изображает такие явления, как рост влияния южных штатов, деиндустриализация, упадок городов, война с наркотиками, расовое неравенство и иммиграция.

Также будут рассматриваться вопросы неолиберализма и финансового кризиса 2008 года. По словам профессора Олссона изданию IGN, он давно мечтал создать такой курс.

Насколько популярным стал курс?

Объявление о новом предмете быстро стало вирусным в соцсетях, а сам курс был полностью заполнен студентами за считанные минуты после открытия регистрации.

Это в целом свидетельствует о высоком интересе к использованию видеоигр как инструмента для изучения истории. Студенты не просто будут играть, но и анализировать, насколько точно или искаженно игры серии Grand Theft Auto отражают исторические реалии Соединенных Штатов.

Кстати, это не первый подобный курс Олссона. Ранее он уже выпустил курс по американской истории "Red Dead Redemption" – еще одна мировой премьерой. Сопровождала этот курс книга профессора Олссона "История Red Dead" и его аудиокнига, озвученную актером Роджером Кларком, который сыграл героя RDR – Артуром Морганом.