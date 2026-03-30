Геймер думав що купив старенький Xbox на блошиному ринку, а отримав одну з найрідкісніших консолей у світі, повідомляє 24 Канал.

Старий Xbox розкрив секрети GTA IV?

Користувач GTA Forums під ніком Janmatant вполював собі круту здобич на одному з блошиних ринків Единбурга, інформує Dexerto.

Всього за 5 фунтів стерлінгів він вихопив особливу версію Xbox 360, знану як "девкіт".

Девкіт (dev kit, development kit) консолі – це версія ігрової приставки, призначена для розробників ігор. Вона використовується для створення, тестування та налагодження роботи ігор до їх офіційного релізу, йдеться на Umgamer.

На додачу консоль все ще має етикетку Rockstar North, що вказує на те, що колись вона належала комусь з працівників студії.

Наліпка на консолі / Фото GTA Forums

Одначе, далі стало ще цікавіше. На диску виявилося не зовсім пусто. Геймер знайшов там тестову збірку Grand Theft Auto IV обсягом 118 ГБ.

Хоча частина даних була стерта, користувачам форуму вдалося відновити деякі файли та побачити транспортні засоби, персонажів та багато чого іншого, що не ввійшло в кінцеву версію гри.

Одні з персонажів / Фото GTA Forums

Зокрема, виявлося, що у GTA IV міг бути власний "зомбі-режим".

Моделі зомбі з GTA IV / Фото GTA Forums

Щасливий власник консолі вже оголосив, що не планує залишати її у своїй власності, а хоче заробити грошенят, виставивши рідкісний лот на аукціон за мінімальною ціною у 800 доларів.

