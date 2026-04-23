Нове керівництво вже називає це "поверненням Xbox" і супроводжує зміни переглядом стратегії Game Pass та оновленням візуального стилю, розповідає The Verge.

Чому Microsoft повертає саме Xbox?

У Microsoft офіційно вирішили відмовитися від бренду Microsoft Gaming, який використовувався останні кілька років, і повернути центральну роль Xbox. Про це глава Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) повідомила співробітникам під час внутрішньої зустрічі.

За словами джерел, знайомих із перебігом наради, Шарма прямо заявила, що Xbox має залишатися головною ідентичністю ігрового бізнесу компанії. Вона наголосила, що назва Microsoft Gaming стала відходом від цього підходу, а тепер настав час повернутися до того, що добре впізнають гравці.

Нагадаємо, бренд Microsoft Gaming з'явився у 2022 році – саме тоді, коли Microsoft оголосила про намір придбати Activision Blizzard. У той період Філ Спенсер (Phil Spencer) отримав посаду CEO Microsoft Gaming, а сама структура мала підкреслити ширший масштаб ігрового бізнесу компанії: не лише консолі Xbox, а й ПК, мобільний сегмент та хмарні сервіси.

Тепер нове керівництво вирішило змінити цей підхід. Повернення до Xbox є частиною стратегії, яку всередині компанії вже називають "return of Xbox" – "повернення Xbox". Йдеться про спробу знову поставити в центр саме гравців Xbox та виправити рішення, які раніше викликали багато суперечок.

Одним із таких кроків стало нещодавнє рішення щодо Xbox Game Pass. Цього тижня Шарма скасувала попередній план, за яким майбутні частини Call of Duty не мали з'являтися у підписці з першого дня. Усередині Microsoft це рішення давно викликало суперечки, а багато співробітників вважали його нелогічним.

Схоже, саме такі зміни мають показати, що компанія хоче повернути довіру аудиторії. У офісах Xbox уже з'явилися великі написи "return of Xbox", а також слогани "great games" і "future of play". Це повторює основні тези з першого звернення Шарми до команди після її призначення у лютому.

Крім того, на кампусі Microsoft почали помічати оновлений логотип Xbox. За інформацією джерел, він менш плаский, ніж нинішня версія, та має більш виражений "скляний" ефект. Ймовірно, саме цей стиль компанія готує до великої Xbox Showcase, яка відбудеться у червні.

Також повідомляється, що новий логотип уже використовують у внутрішніх матеріалах Microsoft, пов'язаних із Project Helix. Усе це вказує на те, що компанія готує не просто ребрендинг, а повноцінний перезапуск сприйняття Xbox як основного ігрового бренду.