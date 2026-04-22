Про новий етап співпраці між Xbox та Discord повідомило видання The Verge. Анонс з'явився лише через день після того, як корпорація знизила вартість тарифів Game Pass Ultimate та PC Game Pass, що одразу привернуло увагу користувачів.

Дивіться також Xbox здешевила Game Pass прибравши головний бонус: яка ціна підписки в Україні

Що готує Microsoft для власників Game Pass?

Генеральна директорка Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma) повідомила, що компанія знову об'єднується з Discord, щоб зробити Game Pass більш гнучким і зручним для гравців. При цьому конкретні деталі партнерства поки залишаються невідомими.

Оскільки мова йде саме про підписку Game Pass, логічно припустити, що власники Xbox Game Pass отримають нові переваги або додаткові бонуси. Зараз користувачі Game Pass Ultimate вже можуть скористатися одним місяцем Discord Nitro без додаткової оплати, тому нове партнерство може розширити цю пропозицію або запропонувати інші інтеграції.

За словами Шарми, Microsoft уже готується до тестування майбутніх змін. Вона зазначила, що деякі користувачі можуть помітити відповідний код у відкритому доступі ще до офіційного запуску. Повноцінно всі подробиці компанія пообіцяла розкрити найближчим часом.

Що взагалі відомо про ці зміни?

Ще в лютому західні медіа повідомляли, що Microsoft вивчає можливість інтеграції сторонніх сервісів у підписки Game Pass. Це може означати курс на створення пакетних передплат за аналогією з іншими великими цифровими платформами.

Додатковий інтерес до цієї теми з'явився після того, як у березні співгендиректор Netflix Ґреґ Петерс (Greg Peters) розповів журналістам про обмін ідеями з Ашею Шармою щодо можливого партнерства у сфері пакетних підписок. Це може свідчити про ширші плани Microsoft щодо розвитку Game Pass не лише як ігрового сервісу.

Крім того, буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що Microsoft, ймовірно, планує реалізувати щось на кшталт конструктора підписки, де гравці самостійно зможуть вибрати контент та переваги, які хочуть мати за ту чи іншу вартість. Про це розповіло видання Windows Central з посиланням на обговорення на Reddit.

Щодо співпраці Microsoft і Discord, то вона триває вже не перший рік. Ще у 2018 році користувачам дозволили прив'язувати профілі Xbox Live до акаунтів Discord. У 2022 році команди Xbox і Discord спільно реалізували інтеграцію голосового чату Discord безпосередньо в інтерфейс консолей Xbox.

Пізніше функціональність розширили ще більше: користувачі отримали можливість запускати стріми Discord та переглядати трансляції прямо на консолях Xbox. Нове партнерство, ймовірно, стане наступним кроком у поглибленні цієї інтеграції.