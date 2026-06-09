Про це в інтерв'ю The Game Business на фестивалі Summer Game Fest 2026 розповів новий головний стратег Xbox Метью Болл.

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Восени 2025 року Microsoft провела масштабне підвищення вартості підписки Game Pass. Тоді тариф Game Pass Ultimate подорожчав з 20 до 30 доларів на місяць, а PC Game Pass – з 12 до 16,5 долара.

Однак рішення виявилося дуже невдалим. За словами Болла, після жовтневого підвищення сервіс втратив "мільйони підписників" по всьому світу. Точних цифр компанія не назвала, проте масштаб відтоку користувачів виявився настільки значним, що Xbox довелося переглядати свою політику вже за кілька місяців.

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Ситуація змінилася після призначення на посаду генеральної директорки Xbox Аші Шарми. Вона швидко відмовилася від курсу на максимальне підвищення цін і запустила нову модель підписки.

У квітні 2026 року Xbox знизила вартість Game Pass Ultimate до 23 доларів на місяць, а PC Game Pass – до 14 доларів. Водночас компанія вирішила компенсувати здешевлення сервісу зміною наповнення каталогу.

Головною поступкою стала відмова від миттєвого доступу до нових частин Call of Duty. Якщо раніше великі релізи серії з'являлися в Game Pass одразу після виходу, то тепер передплатникам доведеться чекати приблизно рік після релізу гри.

Фактично Xbox запропонувала компромісний варіант: нижчу вартість підписки в обмін на втрату однієї з найпривабливіших переваг сервісу.

Як гравці відреагували на зміни?

За словами Метью Болла, нова цінова політика значно краще сприймається аудиторією. Він зазначив, що оновлені тарифи активно "резонують" із гравцями (щоб це не означало, на його думку), тоді як попереднє подорожчання викликало протилежну реакцію.

Слова Болла підтверджують і попередні заяви Аші Шарми. Нещодавно керівниця Xbox повідомила, що квітневе здешевлення фактично "перезапустило" Game Pass після восьми місяців безперервного спаду. За її словами, сервіс знову почав залучати нових користувачів.

Історія з Game Pass стала одним з перших серйозних рішень нового керівництва Xbox. Те, що Шарма переглянула політику ціноутворення лише через два місяці після вступу на посаду, підтверджує, що масштаб проблеми був неабияким.

Xbox повертається до ексклюзивів?

Зміни для Xbox не обмежилися лише підпискою. Нещодавно Шарма фактично оголосила про повернення до стратегії консольних ексклюзивів. Після кількох років активного випуску ігор на різних платформах Xbox знову почала робити ставку на проєкти, доступні лише в її екосистемі.

Зокрема, майбутній бойовик Gears of War: E-Day та рольова гра Clockwork Revolution вийдуть лише на ПК і консолях Xbox Series X та Series S. Власники PlayStation 5 доступу до цих проєктів не отримають.

Очевидно, що Xbox одночасно намагається зробити Game Pass привабливішим за ціною та повернути додаткову цінність власним платформам через ексклюзивні релізи. Щонайменше відмова від надто агресивного підвищення цін уже допомогла компанії зупинити відтік аудиторії та повернути сервіс до зростання, а як все буде далі, покаже лише час.