Украинско-мальтийская 4A Games официально приоткрыла завесу над Metro 2039 – продолжением постапокалиптической серии, которая давно вышла за пределы просто шутера и превратилась в острую социально-политическую историю, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В АТБ запустили акцию со STALKER 2: как собрать все карточки и не переплатить

Что известно о новой истории Metro?

Над игрой работают еще с 2020 года, однако после начала полномасштабного вторжения России концепцию пришлось пересмотреть практически с нуля.

События снова разворачиваются в разрушенной ядерной катастрофой Москве, но на этот раз в центре истории – новый персонаж. Нам неизвестно, кто это, а создатели игры упоминают его как Чужака, который когда-то покинул метро и пообещал себе никогда туда не возвращаться, однако, похоже, судьба решила иначе.

Место событий Москва, которая никогда не выглядела лучше / Фото 4A Games

Это не типичный герой франшизы: его преследуют кошмары, а возвращение в метро становится вынужденным шагом. Как бы там ни было, а перед нами будет совершенно другой персонаж, и, возможно, именно его, вместе с событиями, создателям пришлось переписать полностью после начала полномасштабного вторжения России.

Трейлер Metro 2039 и детали от разработчиков – смотрите видео:

В новой игре в московском метро сформировался так называемый Новорейх – тоталитарный режим с четкими параллелями к нацистской Германии. Его возглавляет Хантер – хорошо знакомый фанатам персонаж из предыдущих игр и книг, который трансформировался в жестокого диктатора с маниакальными амбициями.

Возможно, сюжет будет касаться попыток Чужака спасти детей, которые еще не стали жертвами пропаганды.

Главный герой вернется в метро вопреки собственной воле / Фото 4A Games

Разработчики прямо отмечают, что Metro 2039 – это украинский взгляд на войну и ее последствия. После 2022 года акценты в игре сместились: теперь ключевую роль играют моральные выборы игрока и цена, которую приходится за них платить.

Сегодня война – это уже не далекое понятие, а реальность, которой мы живем. Поэтому главная мысль игры сосредоточена на последствиях войны: цене молчания, ужасах тирании и цене свободы,

– рассказали разработчики.

В игре и в дальнейшем делают ставку на сюжет и атмосферу. Как и раньше, это одиночный проект с глубокой нарративной составляющей, включая детали окружения – так называемыми "замороженными историями", которые игрок открывает самостоятельно.

То есть уже сама локация будет рассказывать определенную историю: незавершенная игра в карты, сумки сложены у выхода, тела с оружием в руках и развороченные оболочки патронов – все это будет говорить громче чем диалоги или заметки.

Игра обещает быть более темной и жуткой / Фото 4A Games

Технически Metro 2039 создается на обновленной версии движка 4A Engine. По словам разработчиков, он оптимизирован под их задачи, легко адаптируется и поддерживает современные технологии, что должно обеспечить еще более высокий уровень детализации и погружения.

Релиз Metro 2039 запланирован на консолях Xbox Series S|X, PlayStation 5 и ПК (Steam, Epic Games Store и Windows Store). Выход ожидается зимой – в конце 2026 или в начале 2027 года, однако точную дату пока не уточняют.