У чартах Steam впродовж січня впевненим лідером за відсотковим співвідношенням позитивних відгуків стала інді-відеогра Vital Shell, інформує SteamDB.
Наступний інді-хіт у Steam?
7 січня 2026 року відбувся реліз інді-проєкту від MarvinWizard, який дозволяє обрати власного "меха" та вирушити на винищення полчищ ворогів, точнісінько як в хітовій Vampire Survivors.
Рівні Vital Shell розраховані на 20 хвилин та мають високу репетативність, що дозволяє легко зникнути у грі на довгі години.
Візуальна складова віддає шану меха-тематиці кінця 90-их років, а відчуття ностальгії лише посилює напрочуд вдалий саундтрек, повідомляє gamesradar+.
Трейлер гри: дивіться відео
Станом на кінець січня, рецензії Vital Shell у Steam знаходяться на відмітці у "виключно схвальні" (97% з 1 018 відгуків), що робить гру найрейтинговішим проєктом 2026 року, випущеним на платформі Valve.
Наразі гра пропонує до проходження 5 рівнів, 5 босів та 5 персонажів, а також кілька мінібосів і цілу купу апгрейдів і все це за скромну ціну в 149 гривень.
Цілком ймовірно, що після хвилі інтересу до проєкту, розробники запланують його подальшу підтримку.
Якими були найрейтинговіші ігри (за відсотковим співвідношенням) 2025 року в Steam?
Третє місце посів супергеройський ігровий "серіал" Dispatch з рейтингом у 96.49%.
На другому розташувався симулятор наркоімперії Schedule I – 96.84%.
Перше місце завоювала нова гра творця легендарної Undertale. DELTARUNE отримала рейтинг у 97.11%.